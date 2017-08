Nota bene Jonathan Legear duwt Anderlecht in crisis na verdiende zege STVV

Na de 2-0 nederlaag tegen Charleroi moest Anderlecht deze week nu ook de duimen leggen tegen STVV. In het eigen Astridpark werd het 2-3 voor de Kanaries... onder impuls van ex-Anderlecht-speler Jonathan Legear. Die tekende pas deze week een contract bij STVV en was meteen goed voor een goal en een assist. Het is crisis bij Anderlecht na een 4 op 12, STVV boekt 9 op 12. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

René Weiler gooide zijn ploeg noodgedwongen door elkaar in vergelijking met de nederlaag tegen Charleroi. Thelin kreeg de voorkeur op Teodorczyk, die maar niet uit zijn dipje raakt, in de punt. Daarachter stonden Onyekuru, Bruno en Chipciu, door de blessure van Trebel. Jonas De Roeck, die voor zijn eerste officiële match stond als coach van STVV, behield in vertrouwen in de ploeg die met 1-0 ging winnen van Standard.

Aangename eerste helft

Anderlecht verkeerde in feestsfeer voor de match. Zo werden Roger Vanden Stock en zijn eega in de bloemetjes gezet na hun 50e huwelijksverjaardag — en hun gezamenlijke 75e verjaardag — terwijl de Mauves Army hun 15e verjaardag vierden. Iets na het kwartier blies Massimo Bruno de kaarsjes op de taart uit met de 1-0 voorsprong, nadat STVV-doelman Pirard zich verkeek op diens schot.

Lang stond die voorsprong echter niet op de LED-borden in het Astridpark. Drie minuten later zorgde Yohann Boli namelijk al voor de gelijkmaker na flauw verdedigen bij Anderlecht. Via De Sart en Charisis werd Boli helemaal vrij bereikt aan de tweede paal, de Franse spits trapte vrijstaand de 1-1 hoog in doel. Anderlecht in de problemen, maar Henry Onyekuru wilde er toch voor zorgen dat de thuisploeg met een voorsprong de rust in kon trekken.

Foto: BELGA

Konijnenpoot Legear

Dat deed de Nigeriaanse huurling door tweemaal een penalty proberen te versieren. Bij de eerste kreeg hij geen gehoor van scheidsrechter Wim Smet, twee minuten later wees die wel naar de stip nadat Onyekuru licht werd aangetikt door Kitsiou in de zestien. Een lichte penalty, maar daar maalde Hanni niet om. Hij zette zich achter de bal... maar Pirard hield de bal uit de netten. 1-1 was dan ook de ruststand na een aangenaam kijkstuk.

In de tweede helft hield STVV-coach Jonas De Roeck dan zijn konijnenpoot boven. Jonathan Legear vatte de tweede helft aan in zijn Astridpark en kwam in de plaats van Damien Dussaut. Dat bleek een gouden zet bij de Limburgers. Legear, die dinsdag pas overkwam van Standard, zorgde na acht minuten in de tweede helft al voor de 1-2 na een mooie actie van Botaka op links. Getekend Jonathan Legear, tussen 2004 en 2011 actief bij Anderlecht. Nog geen kwartier later schikte Legear zich in de rol van aangever, Boli kopte de afgemeten voorzet voorbij een kansloze Sels tegen de touwen.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Teodorczyk maakt het spannend

Een dubbele achterstand dus voor Anderlecht, het publiek begon te morren en de crisis loerde steeds meer om de hoek. Een kwartier voor tijd kreeg Anderlecht een kans die tekenend was voor dit seizoensbegin: zelfs in drie pogingen kreeg het de bal niet tegen de touwen in de kleine rechthoek. Toch werd de slotfase nog razend spannend, want invaller Lukasz Teodorczyk trapte de frustraties van zich af met zijn eerste doelpunt van het nieuwe seizoen. 2-3 voor Anderlecht, dat nog vijf minuten toegevoegde tijd kreeg om op zoek te gaan naar de gelijkmaker.

Die viel echter niet meer, waardoor STVV aan het vieren sloeg met een 9 op 12. Anderlecht zit in een kleine crisis, het kon alweer niet winnen en boekt 4 op 12. Op de volgende speeldag is het van moeten voor Anderlecht, dan trekt het naar AA Gent. Meteen een duel op het scherp van de snee dus. STVV ontvangt dan Waasland-Beveren.

Foto: BELGA