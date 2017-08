Keepers spelen een hoofdrol in gelijkspel tussen KV Kortrijk en Moeskroen

KV Kortrijk en Moeskroen hebben vrijdagavond na een aangename pot voetbal 1-1 gelijk gespeeld. De score had veel hoger kunnen oplopen, maar Bailly redde een strafschop voor Moeskroen en aan de overkant pakte Kaminski ook uit met enkele knappe saves. Door de puntendeling handhaven Moeskroen en Kortrijk zich in de eerste kolom.

De match kon niet beter beginnen voor KV Kortrijk. Na amper vijf minuten knalde de onvermijdelijke Stojanovic de eerste kans tegen de touwen. Voor de Servische spits al het derde doelpunt in evenveel wedstrijden. Het was de veelbelovende openingsscène van wat 90 minuten lang een aangenaam kijkstuk zou blijken.

Want beide ploegen waren met aanvallende intenties aan de aftrap gekomen en wilden liever een goaltje meer maken dan achterin de boel op slot te gooien. Vooral Moeskroen dan, dat met negen op twaalf in de achterzak vrank en vrij voetbalde in het Guldensporenstadion. Kaminski moest voor de rust twee keer de meubelen redden. Eerst op een gekruld schot, nadien op een volley van Mohamed. Vlak voor de pauze kwam de Kortrijkse keeper evenveel keer met de schrik vrij toen Taiwo voorlangs schoot en Bolingi onbegrijpelijk naast kopte.

In de tweede helft kreeg ook de thuisploeg meer kansen. Lepoint mikte meteen na de rust tegen het doelhout, aan de overkant stond het vizier van Bolingi alweer niet op scherp. Gelukkig voor Moeskroen besloot Kaminski een handje te helpen. De Kortrijk-doelman tikte een houdbare knal van Amallah domweg in eigen doel. Een pijnlijke fout van de voor het overige voortreffelijke Kaminski.

Het sein voor KV Kortrijk om in het laatste halfuur aan een offensief te beginnen. De West-Vlamingen kregen genoeg kansen op een nieuwe voorsprong, maar draaiden die zelf de nek om. Stojanovic miste onbegrijpelijk voor een gapende doelmond, Bailly redde knap een betwistbare strafschop van Kagé.

Ook Lepoint was er een paar keer dicht bij, maar kende geen geluk. En zo was het nog Thomas Kaminski die in de slotfase zijn blunder bij de gelijkmaker kon goedmaken door uit te pakken met enkele bijzonder fraaie reddingen.

Resultaat: een billijk gelijkspel. Al had de uitslag ook gerust 3-3 kunnen zijn. Door de puntendeling handhaven Moeskroen en Kortrijk zich in de eerste kolom. Moeskroen staat voorlopig met tien op vijftien op de derde plaats in de Jupiler Pro League, KV Kortrijk deelt de zesde plaats met Antwerp.

