Vetokele schiet STVV naar indrukwekkende 9 op 9, Waasland-Beveren zakt weg

Sint-Truiden VV blijft het verrassend goed doen. Na de zeges tegen Standard en Anderlecht pakte het in eigen huis ook de scalp van Waasland-Beveren. Igor Vetokele tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De Kanaries pakken zo een knappe 12 op 15 en draaien mee bovenaan het klassement, op de eerste speeldag won STVV ook al van Gent. Waasland-Beveren kan zijn goede start van het seizoen niet bevestigen en blijft achter met 5 op 15. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

STVV leefde deze week op een blauw-gele wolk na de overwinning op het veld van Anderlecht. In het Brusselse Astridpark waren alle ogen nog gericht op debutant Jonathan Legaer met zijn doelpunt en assist, maar Jonas De Roeck verkoos verrassend Roman Bezus boven de blonde Kanarie. Aan de overkant dropte Philippe Clement nieuwkomer Davy Roef in de basiself ten koste van Merveille Goblet. Smaakmaker Ryota Morioka droeg op Stayen het symbool van de Gouden Assist op zijn rug.

De Kanaries staken de eerste keer de neus aan het venster. Een voorzet van Kitsiou richting tweede paal belandde op het voorhoofd van Boli, maar de Franse aanvaller stuitte op een Beverse verdediger. In het tweede kwartier van de wedstrijd ging het tempo én de doelkansen plotseling de hoogte in. De hoekschop van Morioka werd door een onstuitbare Seck uit het doel geranseld door Lucas Pirard én het doelhout. STVV ontsnapte zo een achterstand tegen die andere geel-blauwe seizoensrevalatie. De thuisploeg reageerde direct. Botaka wipte het leer in de voeten van De Sart, maar de middenvelder lepelde zijn poging nipt over de lat. Voor de pauze kreeg Jan Boterberg de woede van het bezoekersvak over zich heen. Dribbelkont Ampomah zette drie Truienaars in de wind, maar stuitte vervolgens (foutief) op Kitsiou. De Roeck en STVV hadden hun huiswerk duidelijk gemaakt, want Morioka werd aan de bal geen moment van rust gegund.

Op het kunstgrasveld van Stayen werd geknokt voor elke morzel grond. Het leverde Waasland-Beveren en STVV maar liefst vijf gele kaarten op in een rustige wedstrijd. Dribbelkont Ampomah ging voorop in de strijd en probeerde meermaals een gaatje te vinden in de Truiense defensie, maar Teixeira en Kotysch, die wegens een neusbreuk met een masker speelde, gaven geen krimp. Halverwege de tweede helft kreeg het thuispubliek de handen op elkaar voor de invalbeurt van Legear, die samen met Vetokele STVV swung naar voren gaf. In het slotkwartier profiteerde Igor Vetokele optimaal van een aarzeling van Camacho. De aalvlugge invaller brak zo de ban op Stayen. Waasland-Beveren bood nog enig tegengewicht, maar doelman Pirard hield zijn netten schoon. STVV boekt zo na de stuntzeges tegen AA Gent, Standard en Anderlecht een vierde overwinning in vijf wedstrijden. De Kanaries bivakkeren verrassend in de top-drie met Sporting Charleroi en Club Brugge.

Foto: BELGA