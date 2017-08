Maes reanimeert Lokeren met zes op zes, Eupen kansloos onderuit

Sporting Lokeren is helemaal terug. Na de ietwat gevleide zege van vorige week op het veld van Waasland-Beveren, won het zaterdag verdiend van KAS Eupen. Na een kansloze eerste helft schoten de Waaslanders meteen na de pauze wakker, met een treffer van Kehli. Enoh liet vervolgens tot tweemaal toe de beslissing liggen, maar Söder zette met een heerlijke solo alsnog de 2-0 op het bord. Miric maakte er in het slot van de partij nog 3-0 van. Lokeren pakt zo zes op zes, Peter Maes heeft Lokeren weer tot leven gewekt.

Lokeren-trainer Peter Maes moest noodgedwongen ingrijpen. Aanvoerder Overmeire viel vorige week uit met een verrekking aan de hamstrings. Persoons keerde terug in de basis. Nieuwkomer Filipovic kreeg meteen de voorkeur op Monsecour, die vorige week nochtans een verdienstelijke partij speelde. Eupen-trainer Condom wijzigde niets aan zijn elftal dat vorige week won van Oostende.

Lokeren begon ijverig aan de wedstrijd, met druk vooruit. Wat een verschil met enkele weken geleden. Eupen raakte maar moeilijk onder de druk uit en hanteerde erg vaak de lange bal. In de achtste minuut – het rugnummer van Persoons – volgde een mooi eerbetoon voor de 34-jarige middenvelder, die mogelijks zijn laatste wedstrijd speelde voor de Oost-Vlaamse club.

Kehli breekt de ban

Opmerkelijk: Lokeren hield de ruimtes tussen de linies bewust erg kort. Dat belette de Panda’s om in hun geliefkoosde spel te komen. Nieuwkomer Filipovic dacht Eupen dan maar een handje te helpen. De Kroatische verdediger gleed weg, Leye leek alleen op weg naar doelman Verhulst maar Maric redde de meubelen met een ultieme tackle. Lokeren bleef echter de beste ploeg, maar tot uitgespeelde kansen kwamen de tricolores amper. Aanvoerder Garcia zorgde nog voor gevaar met een listig balletje in de rug van de defensie maar ploeggenoten Valiente en Loties hinderden elkaar, Verhulst pakte vrij eenvoudig. Bij Lokeren schudde linksachter Skulason wel enkele voorzetten uit zijn sloffen, maar die vonden nooit een ploegmakker. Een magere eerste helft met weinig uitgespeelde kansen. Kortom, een logische 0-0.

Lokeren schoot na rust als een wervelwind uit de startblokken. De Ridder vond Kehli in de zestien met een heerlijke lange bal, die plukte de bal met evenveel finesse als geluk uit de lucht en vloerde doelman Van Crombrugge tegenvoets. Lokeren rook bloed en bleef aandringen. Niet veel later snelde Enoh moederziel alleen diep, maar besloot pal op de bezoekende doelman. Geen minuut later schoof Marzo de bal een metertje naast.

Invaller Söder maakt indruk met lekkere goal

Daarna ging de storm even liggen. Eupen kwam amper in het stuk voor. Wat een geluk dat doelman Van Crombrugge attent stond te keepen. Hij hield Eupen recht met twee fantastische reddingen op pogingen van De Ridder en Enoh. Het bleek slechts uitstel van executie. Invaller Robin Söder zette zich goed door en knalde het leer staalhard voorbij de bezoekende doelman. Een meer dan verdiende dubbele voorsprong voor de thuisploeg.

Nadien leek Lokeren de partij rustig te spelen, maar Miric zette de kroon op het werk, na een knappe assist van Persoons. Meteen het laatste wapenfeit van de ervaren middenvelder in Lokeren-shirt? Maes gunde hem een applausvervanging bij zijn afscheidswedstrijd voor de club. Een herboren Lokeren pakt zes op zes. Eupen blijft onderin bengelen met slechts drie punten.