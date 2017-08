Pozuelo bezorgt Genk broodnodige driepunter bij terugkeer

KRC Genk heeft de nederlaag van vorige week tegen Charleroi doorgespoeld met een zege tegen KV Mechelen. Alejandro Pozuelo, die eindelijk helemaal hersteld is van zijn blessure, startte opnieuw in de basis en bedankte meteen voor het vertrouwen. De Spanjaard tekende met een knappe plaatsbal voor het enige doelpunt van de wedstrijd, Genk won met 1-0 van Malinwa. Thomas Buffel pakte in het slot wel dom rood. Eerst kreeg hij geel voor protest, toen hij nog iets naar de zijlijn riep krijg hij een tweede geel karton onder de neus geschoven. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Wie we daar hadden: de videoref – voor het eerst in de Luminus Arena. Met een jaar vertraging helaas. U weet allicht nog hoe vorig seizoen Paulussen in Genk rood kreeg voor een handsbal van Rits. Toen zat er geen man in het busje, nu dus wel. Een hulpmiddeltje voor scheids Wim Smet – destijds vierde man en mee verantwoordelijk voor de Comedy Capers.

Wie we daar hadden, bis: Uronen, Pozuelo en Ingvartsen voor het eerst dit seizoen in de Genkse basis – dat werd ook stilaan tijd. Met Pozuelo in de ploeg moest Schrijvers hangend vanaf links spelen, om de blessure van Trossard op te vangen. Hij toonde zich meteen met een krul richting de verste hoek, Coosemans stond pal. KV Mechelen antwoordde meteen. Vitas dwong Vukovic tot een goeie save met een knappe vrijschop.

Spits van 5 miljoen

Voor Vitas was het ook zijn eerste basisplaats, hij verwees aanvoerder De Witte naar de bank. De Serviër liet zich in de zestien wel flink aftroeven door Ingvartsen, die afdrukte maar zijn bal van de lijn gekeerd zag. Nog geen eerste goal voor de Deense spits van 5 miljoen. En gelukkig voor KV geen vroege achterstand, want Yannick Ferrera had in zijn systeem net een extra buffer ingebouwd. Filipovic stond op het middenveld in steun van Rits en Schoofs. Niet dat ze defensief speelden. De bezoekers konden enkele keren goed combineren en via schoten van Matthys en Schoofs en een kopbal van Drazic stichtten ze gevaar.

Op het einde van de eerste helft schakelde de thuisploeg wel een versnelling hoger. Coosemans had al een voorzetschot van Pozuelo in corner moeten duwen. Maar tegen de goedgeplaatste krul van de Spanjaard had hij geen verhaal. De enige vraag was nog: wat doet de videoref? Die had eerder niet ingegrepen toen Colley wild tackelde, maar dat mocht ook niet, want Smet gaf meteen geel. Nu had hij de goal kunnen afkeuren als hij oordeelde dat Schrijvers een foutje had gemaakt op Filipovic. Het bleef echter stil en zo mochten de fans hun Eviva Pozuelo afmaken. Het had ook nog 2-0 kunnen worden, maar Schrijvers en Ingvartsen mikten vlak voor rust net naast.

Clip in het busje

Na rust was het lang wachten op echt doelgevaar. Genk dreigde al snel via een lage voorzet van Schrijvers waar Ingvartsen net niet bij kon, en aan de overkant testte Matthys Vukovic met een schotje. Maar warm kregen we het er niet van. Genk liet na om door te drukken, voorin liep er telkens wel iets mis – een foute pass, dom buitenspel. Wat waren we blij toen Ferrera in de 68ste minuut een dubbele wissel doorvoerde en alles op de aanval zette. Claes en Kawaya losten Filipovic en Rherras af, Matthys werd zo rechtsback.

Een kwartier voor tijd: opwinding. Ingvartsen ging neer in de zestien na contact met Claes. Smet wees kordaat naar de stip, maar wachten was het alweer op de videoref. In het busje werd in allerijl een clip samengesteld en zo kon Smet aan de rand van het veld gaan kijken of zijn beslissing correct was. Neen, zo oordeelde hij nu, al leek het vanuit bepaalde hoeken toch strafschop. De thuisfans razend, maar ach, het stond nog altijd 1-0.

Rood voor Buffel

Acht minuten voor tijd greep Stuivenberg voor het eerst in. Hij bracht er met Samatta nog een frisse spits op. Die had de match meteen kunnen doodmaken, maar zijn schot was veel te slap. Zelfs toen hij wat later helemaal alleen op Coosemans mocht afgaan na een slippertje van Vitas kon de Tanzaniaan nog niet scoren. Linke boel, want aanvoerder Buffel had net ook nog twee keer geel gekregen vanwege aanhoudend protest. Maar ook met tien tegen elf en met zes minuten blessuretijd hield Genk stand. Het boekte een belangrijke zege. KV Mechelen blijft daarentegen ontgoocheld achter, met zijn slechtste seizoensstart sinds 2007-2008.