Club Brugge revancheert zich met zware cijfers tegen Standard voor Europese miskleun

Club Brugge heeft met een zware 4-0 tegen Standard gereageerd op de Europese uitschakeling. Na zes minuten stond het al op een dubbele voorsprong in het Jan Breydelstadion. Standard probeerde daarna nog wel de bakens te verzetten, maar kon niet op tegen de Brugse efficiëntie voorin. Club Brugge blijft door de competitie razen, voor Standard en trainer Sa Pinto is het al de derde nederlaag op rij. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Na het debacle in Athene moest Club Brugge reageren. Trainer Ivan Leko gooide nieuwkomer Saulo Decarli centraal achterin meteen voor de leeuwen, ten koste van Björn Engels, die dweept met interesse van het Engelse Stoke. Vooraan kwam Wesley Moraes in de ploeg ten koste van Jelle Vossen. De bonkige Braziliaan vormde samen met de snelle Abdoulay Diaby het spitsenduo bij de Bruggelingen. Ook de Rouches waren echter geprikkeld na het 0-4 thuisverlies tegen Zulte Waregem. Trainer Ricardo Sa Pinto gaf Benito Raman zijn eerste basisplaats. Van Milos Kosanovic was geen spoor in de kern.

Standard bleef echter in hetzelfde bedje ziek en startte in het Jan Breydelstadion met een opendeurdag. Na drie minuten al gooide Diaby een bal vanop links voor de pot, Standard-verdediger Konstantinos Laifis legde het leer zomaar panklaar voor Hans Vanaken. Die twijfelde niet en knalde in de verste hoek binnen. Vanaken, die in Athene niet zijn beste match speelde, had de smaak te pakken en zond nog eens drie minuten later Wesley diep met een heerlijke pass in de diepte. De Braziliaan bleef op de been tegen de aandringende Alexander Scholz en werkte koeltjes af. 2-0 na zes (!) minuten.

Standard kan niet scoren uit handvol kansen

De Rouches schrokken wakker en probeerden wat terug te doen. Paul-José Mpoku schilderde een vrije trap over de muur, Brugs doelman Ethan Horvath kon de bal nog net uit de hoek halen. Ook Matthieu Dossevi kwam in een dol openingskwartier nog dicht bij de aansluitingstreffer. De Togolees draaide een bal vanop de rand van de grote rechthoek tegen de buitenkant van de paal. Club Brugge werd in het defensief gedrongen, maar versierde even later toch weer een enorme kans. Diaby ging met het leer aan de haal na nonchalant uitverdedigen van de zwak spelende Laifis, maar alleen voor de Luikse doelman Ochoa treuzelde hij echter te lang met trappen.

Standard bleef aandringen en kwam voor rust nog tot enkele aardige kansen. Scoren lukte echter niet: Bokadi kon niet profiteren toen Horvath een voorzet verkeerd inschatte en een knal van Dossevi zeilde dit keer over.

Twee afgeweken ballen zorgen nog voor zware eindstand

Na de koffie viel de beslissing al snel: Limbombe legde terug op Vanaken, diens schot werd ongelukkig gedevieerd door Scholz en verdween in doel voor de 3-0. Match gespeeld, bij Standard haalde Sa Pinto nieuwkomer Carlinhos van de bank. De Braziliaan toonde zich meteen met een knappe volley, maar de bal zeilde in het zijnet. In de slotfase zou de goed ingevallen Carlinhos ook nog eens de paal raken, en bij Club hield Horvath ook Raman nog van de aansluitingstreffer. Aan de overkant ging het veel vlotter voor doel: Ruud Vormer haalde de achterlijn, en legde gepast terug voor de inlopende Brandon Mechele. Die trapte meteen en zag de bal via een Luikse voet binnen gaan.

4-0, erg zware cijfers. Het Jan Breydelstadion joelde, de verslagenheid bij de bezoekers was groot. De vraag is hoe lang trainer Sa Pinto nog het vertrouwen blijft krijgen van het Luikse bestuur na drie nederlagen op rij. Club Brugge blijft alleszins door de competitie razen en telt nu vijftien op vijftien.