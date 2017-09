Onmondig Club Brugge is maximum kwijt en gaat onderuit in Moeskroen

Club Brugge heeft op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League zijn eerste puntenverlies van het seizoen geleden. Meer zelfs, blauw-zwart verloor met 2-1 in Moeskroen. De Henegouwers kregen in de eerste helft een lichte strafschop en profiteerden daarna van een twijfelende Horvath. De bezoekers verdienden wel een gelijkmaker maar kregen ook na rust nooit echt vat op een counterende thuisploeg en waren zelf vooral onmondig in de zestien.

Club Brugge stond gisteren nog als enige ploeg met het maximum van de punten in de Jupiler Pro League, en zonder Europees voetbal wou het die titel zeker nog een weekje verlengen. Bij Moeskroen - dat het met Olinga in plaats van Nkaka deed - startte het met dezelfde elf als tijdens de 4-0 tegen Standard. Onder andere Decarli, Vanaken, Wesley en Diaby stonden dus in de basis. Vossen, Poulain, Dennis, Mera en reservekeeper waren gekwetst. Refaelov mocht opnieuw morren vanop de bank.

Club krijgt geen strafschop, Moeskroen wel

De eerste helft werd getekend door twee discutabele penaltyfases. Moeskroen begon aanvankelijk leuk aan de wedstrijd, maar het mocht erg blij zijn dat Boucaut niet naar de stip wees toen Cools werd neergehaald na een mooie lange bal van Denswil. Aan de overkant was het even later - toch wel enigszins - wél prijs. Limbombe ging aandringen in de rug van Olinga, Boucaut wees gedecideerd naar de strip, Bolingi zette om. 1-0, en de Bruggelingen gingen toch nog eens stevig verhaal halen bij Boucaut. Een reactie die niet meer dan terecht was.

Club liet het niet aan zijn hart komen en duwde door. Dat resulteerde niet veel later in een aansluitingstreffer voor blauw-zwart. Na een mooi ingestudeerd nummertje vanop een corner kon Vormer Denswil bereiken aan de tweede paal, en de verdediger kopte precies binnen: 1-1.

Foto: Isosport

Club leek de zaak nu weer helemaal in hand te nemen en ondernam enkele schuchtere pogingen, Moeskroen kreunde. Toch mocht Le Cannonier zeven minuten voor tijd weer aan het dansen. Na een korte hoekschop schilderde Huyghebaert een voorzet op het hoofd van Bolingi, die zijn tweede van de avond binnen kopte nadat Horvath twijfelde: 2-1!

Foto: BELGA

Club eventjes perplex, want na het overwicht na de 1-1 kwam de 2-1 binnen als een opdoffer. Het wist meteen wat het te doen stond in de tweede helft: het overwicht ook omzetten in kansen én minstens twee keer scoren als het een zesde opeenvolgende zege wou.

Na de rust volgde hetzelfde spelbeeld: Club kreeg de bal, maar deed er niet echt iets mee terwijl Moeskroen op de counter loerde. Cools kon Bailly eens op de proef stellen met een knal in de korte hoek, maar de grootste kans volgde 20 minuten voor tijd toen Diaby een perfecte voorzet van Diaby onbegrijpelijk naast kopte.

De tijd begon nu te tikken voor Leko, die ondertussen nieuwkomer Jordy Clasie tussen de lijnen had gebracht voor Nakamba. Club Brugge plakte Moeskroen nu tegen het doel, maar op wat voorzetten voor doel en een flpperkastmoment leverde dat eigenlijk helemaal niets op. Le Cannonier geloofde zijn ogen niet en ging aan het dansen, bij Club moet men beseffen dat het gewoon te weinig was. Anderlecht sluipt zo opnieuw drie puntjes in op de Bruggelingen.

Charleroi alleen leider?

In de stand is Club Brugge zijn maximum dus kwijt. Charleroi kan zo alleen leider worden als het zondag in de geladen derby tegen Standard punt(en) kan pakken op Sclessin... Moeskroen blijft verbazen en springt (voorlopig?) naar de derde plaats.

