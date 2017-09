Antwerp kan opnieuw niet winnen in kolkende Bosuil maar houdt net als STVV stand in top zes

Antwerp en Sint-Truiden blijven in de top zes kamperen. De twee revelaties van het seizoenbegin hielden het op de Bosuil op een gelijkspel na goals van Yohann Boli en William Owusu. Antwerp blijft wel nog steeds op zoek naar zijn eerste overwinning op de Bosuil.

Bij Sint-Truiden kreeg Jonathan Legear na twee goede invalbeurten tegen Anderlecht en Waasland-Beveren een basisplaats van trainer Jonas De Roeck. Antwerp-trainer Laszlo Bölöni voerde noodgedwongen één wissel door ten opzichte van de overwinning op het veld van Oostende twee weken geleden. De getransfereerde Frédéric Duplus werd op de rechtsachter vervangen door middenvelder Sambou Yatabaré. De aanvoerdersband van Duplus werd doorgegeven aan Faris Haroun. Opvallend: Jelle Van Damme begon op de bank terwijl er met de Braziliaan Matheus Borges een speler op de linksachter stond die daar voor dit seizoen nog nooit had gespeeld. Wellicht onder het motto ‘never change a winning team’.

De wedstrijd tussen het nummer drie en vier kondigde zich aan als een leuke pot voetbal, maar het eerste half uur was één langgerekte geeuw. Beide ploegen speelden goed georganiseerd waardoor we dertig minuten lang geen enkel schot op doel konden noteren. Pas toen Corryn minuut 32 een bal slecht wegwerkte, kregen we een eerste kans te zien. Boli pikte de bal op voor STVV, maar zijn poging was niet van die aard om Sinan Bolat te verrassen.

Het leek het sein voor Antwerp om aanvallend ook eens iets te proberen. Na een goede actie van Limbombe kon Rodrigues uithalen, maar zijn schot ging in corner. Even later belandde een volley van Haroun over. Antwerp was nu de meest dreigende ploeg met vlak voor rust nog kansen voor Batubinsika op corner en een goed schot van Jaadi.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Twee ploegen die vooral verdedigend goed stonden. Antwerp probeerde de lange bal te spelen, maar met een spits als Jaadi is dat moeilijk. Het miste gisteren een type-Oulare. In het eerste kwartier na de rust waren de betere mogelijkheden voor Sint-Truiden met een kopbal van Legear, een voor de lijn gekeerde bal en een schot van Boli in de handen van Bolat.

Met de inbreng van Owusu en Dequevy probeerde Laszlo Bölöni in de laatste twintig minuten nog iets te forceren, maar het was Sint-Truiden dat daarvan profiteerde en via Boli op een 0-1 voorsprong kwam. Het sein voor Laszlo Bölöni om ook Jelle Van Damme in de strijd te gooien. Plots werd het Antwerp-publiek nog luidruchtiger en de druk nam toe. Het resulteerde in de gelijkmaker van William Owusu. We kregen nog een heet wedstrijdslot. Doelman Pirard pakte nog uit met een knappe redding op een kopbal van Haroun en een vrijschop van Hairemans ging nipt over, maar het gelijkspel was een correcte weergave van de machtsverhoudingen.