Waasland-Beveren vernedert Eupen en blijft stevig in de middenmoot

Waasland-Beveren heeft eenvoudig gewonnen van een mak Eupen. Voor rust dirigeerde Morioka. De Japanse sensatie zit intussen aan 4 doelpunten en vijf assists. Na rust kon Leye nog milderen voor Eupen, nieuwkomers Thelin en Mmaee luisterden hun Beveren-debuut op met elk een doelpunt.

Waasland-Beveren-trainer Philippe Clement voerde een dubbele wissel door: Anderlecht-huurling Isaac Kiese Thelin en Chelsea-huurling Victorien Angban startte voor het eerst in de basis. Bij Eupen kwamen Blondelle en Afif in de ploeg ten koste van Valiente en Wague. Beide ploegen gingen op zoek naar hun tweede driepunter om aansluiting te vinden bij de middenmoot.

Dominant Beveren

De wedstrijd startte op een gezapig tempo. De thuisploeg had wel de controle, zonder echt te kunnen dreigen. Na een klein kwartier ontbond Ampomah voor het eerst zijn duivels. De flankaanvaller degradeerde zijn tegenstander, sneed goed naar binnen, maar knalde op de hakken van Lotiés waardoor het leer tot bij doelman Van Crombrugge hobbelde.

Het bleek slechts uitstel van executie. Luttele minuten later schilderde Jans een voorzet richting Morioka, die legde de bal met de schouder terug tot bij Seck die met een halve omhaal Van Crombrugge verschalkte. Amper twee minuten later stond het zowaar 2-0. Wederom Jans met de voorzet, dit keer legde nieuwkomer Thelin de bal panklaar voor Morioka, die eenvoudig van dichtbij kon scoren. Jans bleef de bedrijvigste bij Waasland-Beveren. Na een mooi hakje van Thelin verscheen hij zowaar alleen voor het doel, maar hij liet zien waarom hij ging achterin staat en niet voorin.

Foto: Photo News

En Eupen? Tja, dat grossierde in slechte passes, verkeerde controles en glijpartijen met als exponent Eric Ocansey. De ongelukkige flankaanvaller werd zelfs na dik 35 minuten uit zijn lijden verlost. Verdier was zijn vervanger. Waasland-Beveren controleerde. Op slag van rust zorgde - wie anders dan Morioka - voor de 3-0 ruststand wanneer hij op de rand van de zestien moederziel alleen mocht aanleggen.

Tempo uit de wedstrijd

Na rust zakte het tempo uit de wedstrijd. Waasland-Beveren leek blij met de riante voorsprong, Eupen kon gewoon niet beter. Voor het eerste schot tussen de palen van de Panda’s was het zelfs wachten tot dik tien minuten na rust. De thuisploeg gunde de bal aan Eupen, maar Philippe Clement had zijn manschappen uitstekend neergezet, Eupen kwam heel de avond niet in haar frivole spel. In de tweede helft gunde Clement Standard-huurling Ryan Mmaee en nieuwkomer Tuur Dierckx nog wat speelminuten.

Mbaye Leye kon in de slotfase nog de eerredder scoren voor Eupen. Foto: BELGA

Eupen toonde wel veel goede wil. Die wil werd in het slot van de wedstrijd nog beloond. Aanvoerder Leye devieerde een voorzet met wat geluk en via de dwarsligger voorbij Roef. De thuisploeg schoot plots opnieuw wakker. Mmaee met een puike actie in de zestien, maar ging makkelijk liggen. Toch wees ref Lardot naar de stip. Thelin zette zich achter de bal en luisterde zijn debuut op met een doelpunt. Mmaee, die andere nieuwkomer, kon niet achterblijven en knikte in het slot de zware 5-1 eindstand op het bord. Waasland-Beveren sluipt dankzij deze verdiende overwinning op tot in de buik van het klassement. Eupen blijft onderin bengelen met slechts drie punten.