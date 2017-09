Zulte Waregem en Kortrijk delen de punten na spetterende West-Vlaamse derby

Zulte Waregem en Kortrijk maakten er zaterdagavond een leuke pot voetbal van. In een aangename derby vielen er vier doelpunten die te wijten waren aan defensieve onzekerheden. Zulte Waregem vocht tweemaal terug na een achterstand, drukte door na de gelijkmaker, maar vond geen antwoord op het compacte en fysieke spel van Kortrijk. De eindstand was 2-2, Essevee dreigt uit de top zes te vallen.

Zoals altijd stond er meer dan eer op het spel in de Zuid-West-Vlaamse derby. KV Kortrijk, 7 op 15, kon maar beter punten pakken met de komst van Anderlecht in het vooruitzicht. Ook Zulte-Waregem kon zich geen verlies permitteren met Nice die donderdag op bezoek komt.

Foto: Photo News

Beide coaches wijzigden hun team op enkele plaatsen. Zo kreeg doelman Leali zijn kans van Franky Dury. Ook ex-Kortrijknaar Gertjan De Mets maakte zijn debuut voor Zulte Waregem, hij verving de geschorste De Sart. Bij Kortrijk kwam Van Loo weer in de ploeg voor Kagelmacher die wegens een spierblessure niet kon spelen. Perbet bleef verrassend genoeg op de bank, ten voordele van Budkivsky.

Mes tussen de tanden

Kortrijk begon gretig aan de match. Al na iets meer dan tien minuten werden de Kerels beloond voor die inzet. Van Der Bruggen verlegde de bal mooi naar de linkerkant waar De Smet stond te wachten. Die vond met zijn voorzet de volledig vrijstaande Chevalier, die zo’n kans niet onbenut laat. 0-1. Opvallend: de spits juichte niet vanwege zijn Zulte Waregem-verleden.

Foto: Photo News

Het antwoord van Essevee liet niet lang op zich wachten. Al na een minuut zette Doumbia zich sterk door op de linkerkant, hij vond Olayinka bij de eerste paal en die kon simpel binnen drukken. Ontlading in het Regenboogstadion.

De eerste tien minuten waren voor Kortrijk, maar na de gelijkmaker zette Essevee zich door. Op het halfuur vergaten de Boeren te profiteren van een man meer situatie. Met een uitgestoken been voorkwam Kumordzi een intikker van De Pauw. Vijf minuten later bracht de Ghanees zijn team zelfs op voorsprong. De in de basis debuterende Budkvisky schilderde de bal op het hoofd van De Smet, die verlengde naar Kumordzi en hij kopte van dichtbij binnen. De verdediging van Zulte Waregem zag er daar niet goed uit.

Foto: BELGA

Essevee ging op zoek naar de gelijkmaker, en nadat Hamalainen een voorzet tegen de hand van De Smet schoot, weesref Dierick naar de stip. De Rijck schoot zwak in en Kaminiski bracht redding. Rusten met een 1-2-stand. Na de gelijkmaker had Zulte Waregem het overwicht, maar Kortrijk kon gevleid met een voorsprong de tweede helft aanvangen.

Billijk gelijkspel

Na de pauze was het Zulte Waregem die scherp begon. Al na vijf minuten maakte Kaya gelijk. Zijn steekbal vloog voorbij alles en iedereen in doel. De mannen van Dury zetten meteen door en Kaminski verkeek zich bijna op een afgeweken bal van De Pauw. Kortrijk stak zijn neus aan het venster via een kans van De Smet.

Zulte Waregem duwde door na de gelijkmaker, creëerde kansen en had het overwicht, maar Kortrijk dwong zich uiteindelijk na zeventig minuten terug in de match. Door de duelkracht van de Kerels kwam Essevee niet meer aan combineren toe. Dury probeerde nog met de inbreng van Iseka en Saponic, maar ook Kortrijk bleef vooruit spelen en dreigde via onder andere De Smet, Budkivsky en Rougeaux. Zulte Waregem claimde nog een strafschop, maar een leuke derby eindigde uiteindelijk op een billijk gelijkspel.

Foto: Photo News