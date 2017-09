Charleroi overleeft Luikse hel en wordt zowaar alleen leider, Standard blijft steken bij veel goede wil

Het venijn bleef deze keer achterwege in de Waalse derby maar hoewel Standard - Charleroi eindigde op een 0-0-gelijkspel, was er genoeg vuur op Sclessin. Helaas bleef het bij de Rouches bij veel inzet en goede wil, zodat de Karolingers eerder eenvoudig overeind bleven in de Luikse Hel en door dit punt na zes speeldagen alleen leider worden in de Jupiler Pro League.

Bij Standard schudde coach Sa Pinto de ploeg wat door elkaar. Scholz werd zoals aangekondigd gepasseerd voor Luyindama, die zijn eerste minuten van seizoen maakte. Ook Carlinhos startte voor het eerst, net als nieuwkomer Cop die eveneens meteen in basis stond. Cavanda zat nog op de bank. Never change a winning team, vond Felice Mazzu, die al sinds de match tegen Anderlecht met dezelfde basisploeg speelt.

Zoals altijd heerste er voor deze Waalse derby een zinderende sfeer op Sclessin maar beide supporterclans hielden het deze keer beschaafd.

Standard begon furieus aan de Waalse derby met twee grote kansen. Eerst pegelde Carlinhos de bal via Penneteau tegen de paal en nog geen paar minuten later speelde de doelman van Charleroi weer een hoofdrol door de krul van Mpoku uit de bovenhoek te tikken.

Charleroi moest naar adem happen, maar vond toch weer ademruimte omdat Standard het hoge tempo niet kon aanhouden. Daarna kabbelde de match verder en hielden beide ploegen de poorten voor hun doel goed dicht. Charleroi wachtte zijn momenten af en bijna had het zijn moment suprême gevonden vlak voor rust. Ochoa moest uitpakken met een uitstekende reflex om de binnentikker van Rezaei uit doel te houden. Strijd was er genoeg voor rust, misschien zelfs wat te veel waardoor het spelbeeld erg pover oogde.

De tweede helft begon veelbelovend met kansen aan beide zijden: Penneteau reageerde gevat op een voorzet van Ndongala richting de vrijstaande Mpoku, Ochoa kon de knal van Lukebakio over laten waaien. Helaas bleef het daarbij: de twee rivalen hielden elkaar nadien in evenwicht met veel (potige) duels op het middenveld. Vooral de Rouches probeerden het vuur op Sclessin weer aan te wakkeren maar het bleef bij veel goede wil want in de zone van de waarheid wilde het niet lukken.

Na een uur spelen voerde Standard het tempo op en kwamen er toch kansen: Pollet verschalkte ei zo na zijn eigen doelman en nadat Mpoku twee Charleroi-spelers had gepoort, trapte de vrijstaande Ndongala mijlenver naast. De aanvalsdrift van de Rouches creëerde echter ook ruimte voor de bezoekers. Toen Luyindama te kort inspeelde zat Pollet er goed tussen maar Ochoa was er snel genoeg bij om de bal met de benen te keren en een kopbal van diezelfde Pollet ging maar net over.

In het slot mocht Cavanda nog invallen onder luid applaus van het Luikse thuispubliek maar ook het slotoffensief(je) van de Rouches bleef steken in de goede bedoelingen. Helemaal in het slot miste Carlinhos nog de grootste kans maar hij was te verrast en trapte van dichtbij over...

In de stand blijft Standard door dit punt hangen op de twaalfde plaats, terwijl Charleroi na zes speeldagen helemaal alleen op kop van het klassement prijkt. Wie had dat voor de start van het seizoen gedacht...? Ondanks de 5 op 18 was het Luikse publiek deze keer wél tevreden over de vertoonde inzet.

