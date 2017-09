Zelfs tegen tien man kan rode lantaarn KV Oostende niet winnen in Mechelen

KV Oostende torst ook na zes speeldagen de rode lantaarn. De kustjongens leken nochtans optimaal te profiteren van een rode kaart voor Rherras om KV Mechelen te verslaan, maar zelfs met een man minder slaagde Malinwa erin om nog langszij te komen: 1-1. Oostende pakte wel zijn eerste punt van het seizoen maar blijft troosteloos laatste. Ook Mechelen schiet onderin weinig op met dit gelijkspel maar gezien de omstandigheden konden ze ongetwijfeld leven met een punt.

KV Mechelen trok ten strijde met nieuwkomer Ganvoula in de basis en ook Kawaya kreeg zijn kans om zich te tonen vanaf de aftrap. Bij KV Oostende kreeg nieuwkomer Vanhamel in doel van Vanderhaeghe meteen de voorkeur op Dutoit. Ook Lombaerts mocht nog eens aantreden van bij de aftrap.

De wedstrijd was amper op gang gefloten toen de videoref meteen een belangrijke beslissing nam: ref Verboom had niet gezien hoe KVO-aanvoerder Siani doorging op Vitas maar via een interventie van de videoref kreeg Siani toch verdiend een gele kaart. Een aderlating voor de aanjager op het middenveld...

KV Mechelen begon furieus en dat leverde ook enkele kansen op. Maar de kopballen van Cobbaut en Ganvoula misten richting om tot een doelpunt te leiden. KV Oostende had het moeilijk onder de Mechelse druk en rekende op een foutje. En dat kwam er ook, maar Berrier kon een open kopkans niet binnenknikken. De thuisploeg maakte het meeste aanspraak op een doelpunt, maar de bezoekers lagen op de loer om ieder foutje genadeloos af te straffen.

Yves Vanderhaeghe wilde niet het risico nemen om met tien te vallen en liet aan de rust aanvoerder Siani in de kleedkamer. Jali was zijn vervanger... maar ook die keek na amper één minuut aan tegen een geel kartonnetje.

De thuisploeg begon ook het best aan de tweede helft en drukte de bezoekers tegen het eigen doel maar als ze konden kwamen de kustjongens er ook gevaarlijk uit. Toen Coosemans onder de bal door ging, was Gano te verrast om binnen te koppen en ook de daaropvolgende voorzet van Bjelica kopte de boomlange spits voorlangs. Tot uitgespeelde kansen kwam KV Mechelen ook niet, verder dan wat afstandsschoten van Rits en Croizet kwam het niet.

Vanaf de 67e minuut moest KV Mechelen met een man minder verder. Rherras ging aan de doorgebroken Musona hangen en Verboomen twijfelde niet: rood.

Meteen twee goals

De thuisploeg was amper van de klap bekomen of het stond al 0-1 achter want KV Oostende buitte de man-meer-situatie meteen uit: Gano stak de bal perfect in de loop van Knowledge Musona en die tikte de bal koelbloedig over Coosemans in doel.

Eindelijk, moest Yve sVanderhaeghe gedacht hebben maar zijn blijdschap was van korte duur. Matthys kreeg erg veel ruimte om de bal voor te zetten en hij pikte er de vrijstaande Bandé uit. De bal kwam iets achter de invaller, maar met een knappe volley verschalkte hij toch Vanhamel. KV Mechelen kwam langszij ondanks een man minder: 1-1!

Coosemans speelde nog met vuur door ver uit te komen en de bal uit de voeten van Gano te duiken, maar de doelman had de bal. Het werden nog spannende slotminuten maar gescoord werd er niet mee.

In de stand blijft Oostende na zes speeldagen zo troosteloos laatste, met nu dus één puntje maar nog altijd twee punten minder dan AA Gent en Eupen. KV Mechelen staat dertiende met één puntje meer dan dit duo...

