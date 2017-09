Charleroi slikt nu zelf twee goals in Mazzu-time en moet leiding aan Club Brugge laten

Charleroi blijft ook na zeven speeldagen ongeslagen in de Jupiler Pro League. Maar de Henegouwers gaven in de absolute slotfase - nochtans het sterke punt van Charleroi - nog een 2-0-voorsprong tegen Waasland-Beveren uit handen. Dankzij goals van Thelin (87’) en Ibrahima Seck (90’+2’) werd het alsnog 2-2. Daardoor laat Charleroi voor de tweede week op een rij twee dure punten liggen en moet het de leiding afstaan aan Club Brugge. Het telt nu één punt minder dan Club. Komende zondag volgt in het eigen Stade du Pays de topper om de eerste plaats tegen de West-Vlamingen. Bekijk de videosamenvattingen vanaf 23u.

Trainers Felice Mazzu en Philippe Clement behielden het vertrouwen in dezelfde elf die vorige week respectievelijk één en drie punten pakten. Charleroi had een duidelijk doel voor ogen en was de beste ploeg in de eerste helft. Waasland-Beveren probeerde de thuisploeg het uitvoetballen te beletten door Morioka in balverlies een rijtje hoger te schuiven. Lukebakio was de bedrijvigste man op het veld. De Anderlecht-huurling was met zijn snelheid een gesel voor de Beverse verdediging. Eerst tikte Davy Roef een afstandsschot van hem over de lat. Even later slalomde hij voorbij drie Beverse verdedigers. Moren riep zijn ren in extremis een halt toe.

Waasland-Beveren kwam maar moeilijk in de wedstrijd. Achterin ging het balletje vlot van voet tot voet, maar voorin hadden de manschappen van Clement moeite om de organisatie van de thuisploeg in verlegenheid te brengen. Morioka probeerde het dan maar eens vanop afstand, maar zijn schot was te slap. Daarna was het opnieuw Charleroi. Na een leuke combinatie tussen Marinos en Pollet op rechts verscheen de Griek plots in de zestien. Zijn schot uit de draai vloog over. Bij Waasland-Beveren bleef Morioka het spel dirigeren. De Japanner speelde Boljevic vrij. De flankaanvaller zocht en vond Ampomah maar zijn volley vloog eveneens over. Plots schoot Baby wakker. De flankaanvaller swingde voorbij twee Beverse verdedigers. Rezaei knikte zijn voorzet een metertje naast. Op slag van rust ging Waasland-Beveren ei zo na met een voorsprong rusten. Morioka ontfutselde Ilaimaharita de bal en kon alleen op doelman Penneteau afstormen, maar die bracht redding met een uitstekende voetreflex.

Waasland-Beveren kwam gretig uit de kleedkamer. Op voorzet van Amomah verschalkte Dessoleil bijna zijn eigen doelman. Nadien nam de thuisploeg weer het commando over. Rezaei kwam eerst nog een teen te kort, maar even later was het toch raak. Dessoleil torende bij een hoekschop boven alles en iedereen uit en knikte het leer via de dwarsligger voorbij Roef. Een verdiende voorsprong voor de Zebra’s.

De Oost-Vlamingen hadden meteen een reactie in huis, maar het schot van Thelin werd nog afgeblokt. Seck kopte de daaropvolgende hoekschop nipt over. De invalbeurt van Bedia deed Waasland-Beveren happen naar adem. De druk werd onhoudbaar en Charleroi kreeg uiteindelijk wat het verdiende. Ilaimaharitra vond de vrijstaande Rezaei aan de tweede paal en die schoof binnen. Andermaal had Waasland-Beveren meteen een reactie in huis. Morioka schilderde een vrije trap op het hoofd van invaller Mmaee, Penneteau stond pal.

Even later moest de Charleroi-doelman zich toch gewonnen geven. Tuur Dierckx - net op het veld - met de assist op Thelin, meteen zijn tweede in Beverse loondienst. De invalbeurt van Dierckx leverde uiteindelijk nog een punt op. Penneteau bokste zijn voorzet pal in de voeten van Seck, die via de paal de achterkant van het net vond. Waasland-Beveren sleepte op een diefje nog een punt uit de brand. Charleroi laat de koppositie liggen. Charleroi is normaal gezien altijd sterk in de blessuretijd, omgedoopt tot Mazzu-time, maar liet zich dit keer ringeloren.

