Standard wringt kansen de nek om en raakt niet voorbij Eupen

Het geplaagde Standard Luik is er niet in geslaagd om de drie punten mee te nemen uit Eupen. De Rouches begonnen dramatisch aan de match, met een tegengoal na amper één minuut. De troepen van coach Ricardo Sa Pinto herpakten zich echter en speelden een goede match. Verder dan de gelijkmaker van Mpoku geraakte het echter niet meer. De Rouches schieten weinig op met het 1-1 gelijkspel.

De partij kon niet slechter beginnen voor Standard, na amper een minuut moesten de Rouches achtervolgen. Verdier troefde Luyindama af en zwiepte de bal voor doel. Die viel perfect voor de goed inlopende Mbaye Leye en de Senegalees schoof het leer tegen de netten. Zo stond het vroeg in de wedstrijd al 1-0 voor de Panda’s. De Rouches reageerden meteen. Aanwinst Cop zette Mpoku alleen voor doel. Die was niet egoïstisch en wilde Cop het doelpunt aanbieden, maar de Kroaat kwam een teen tekort om snel gelijk te maken.

Foto: Photo News

Het was een aangename start van de wedstrijd, maar de partij viel al snel stil. Standard was baas, maar de efficiëntie ontbrak bij de bezoekers. Mpoku kopte net over op een voorzet van Carlinhos, niet veel later moest Van Crombrugge de meubelen redden toen Ndongala door was op doel. Standard kreeg ei zo na het deksel op de neus. Blondelle zocht de verste hoek, maar tot grote opluchting van doelman Ochoa ging de bal net naast.

Standard kreeg dan toch wat het verdiende. Fai speelde Mpoku aan in de zestien meter. De winger struikelde eerst klungelig, maar dribbelde zich dan knap voorbij twee verdedigers om vervolgens onhoudbaar binnen te knallen in het dak van het doel. Een knap doelpunt en een terechte gelijkmaker.

Foto: Photo News

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld. Standard domineerde, de eerste kans was meteen voor Ndongala. Van Crombrugge had echter weinig problemen met de kopbal. De hemelsluizen gingen dan open, Standard bleef drukken. De bezoekers moesten wel opletten voor de tegenaanvallen van de thuisploeg, maar bij Eupen ontbrak de precisie in de laatste pass en de afwerking. Verdier schampte zijn schot, nadien moest Ochoa een vrije trap van Luis Garcia uit doel ranselen.

Standard vergeet match te beslissen

Standard verdiende de zege het meest, maar het lukte de Luikenaars niet om het verschil te maken. Djenepo vergat de bal mee te nemen om alleen voor doel te komen, Van Crombrugge stond even later pal op de poging van Carlinhos. De Braziliaan tekende daarna nog voor de beste kans, maar hij kopte de wenkende kans naast. Ook Cop ging nog eens zijn kans, maar stuitte alweer op de Eupense doelman. Het laatste woord was nog voor Garcia, maar de Spaanse kapitein van de Panda’s zag zijn volley geblokt worden. De 1-1 bleef op het bord.

Standard schiet weinig op met de puntendeling, het komt nu naast Gent op de twaalfde plek in de stand. Eupen zet zich naast KV Mechelen op de veertiende plaats.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Jupiler Pro League!

Foto: BELGA