Swingend STVV pakt scalp van zwalpend Genk en is derde in de stand

KRC Genk begon met torenhoge ambities aan het seizoen, maar voorlopig wil machine maar niet in gang schieten. Op bezoek bij STVV kon het alweer niet overtuigen. De Kanaries waren de betere ploeg maar moesten tot diep in de tweede helft wachten op goals. Bezus en Dussaut zorgden dan op vijf minuten tijd voor een dubbele voorsprong. Schrijvers maakte de partij in het slot nog spannend, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Genk niet meer. Het blijft achter met 8 op 21 en een tiende plaats in het klassement. STVV springt voorlopig over Moeskroen naar de derde plek. Bekijk de samenvatting om 23u op Sportwereld.be!

STVV leefde deze week op een blauw-gele wolk. De Kanaries keken met een 13 op 18 grote rivaal KRC Genk recht in de ogen op het besproeide kunstgrasveld van Stayen. “De tabellen zijn omgekeerd”, stond vooraf te lezen op een gigantisch spandoek van de Truiense sfeergroep. Trainer Jonas De Roeck dropte Igor Vetokele opnieuw in de basiself. Bij de Genkies werd Joakim Maehle beloond met een basisplaats na zijn succesvolle invalbeurt in de Ghelamco Arena. Ook Thomas Buffel keerde terug uit schorsing waardoor Ally Samatta naar de bank verhuisde.

In de openingsfase stak het elftal van Albert Stuivenberg een eerste keer de neus aan het venster, maar Lucas Pirard redde met de vuisten het zwiepend schot van Malinovskyi. Op het kwartier veerde het thuispubliek recht. Jonathan Legear poeierde op de vuisten van Danny Vukovic. Vervolgens had Alexis De Sart tot tweemaal toe het openingsdoelpunt aan zijn voeten, maar het vizier van de middenvelder stond niet goed afgesteld. KRC Genk eiste het balbezit op, maar STVV verdedigde met een dubbele rij spelers om het aanvallend geweld van de rivalen lam te leggen. Mijnwerkers Schrijvers en Pozuelo kregen geen barst in de Truiense muur gebeiteld.

Foto: Photo News

Gouden wissels De Roeck

De Kanaries kwamen na de pauze het beste uit de startblokken. Na een heerlijke steekpass van Charisis stond Yohann Boli oog in oog met Vukovic, die redde met een beenveeg. De Fransman trok zich de haren uit het hoofd. De Australische doelman hield KRC Genk zo opnieuw recht. Na een uur spelen mikte De Petter vanaf de rand van het strafschopgebied hoog over. De zenuwen gierden door de keel van het aanwezige publiek. Elke overtreding van een tegenstander werd onder een vergrootglas gehouden. De Sart en Kotysch liepen al snel tegen de gele lamp. Halverwege de tweede helft voerde De Roeck een dubbele wissel door. Vetokele en Legear ruimden plaats voor Botaka en Bezus. Collega Stuivenberg reageerde met Ally Samatta en ex-Kanarie Edon Zhegrova.

Foto: BELGA

De tactische zet van De Roeck leverde onmiddellijk succes op. Invaller Bezus krulde een vrijschop loepzuiver in de kruising, Vukovic stond - aan de verkeerde paal - aan de grond genageld. Enkele minuten later gaf invaller Dussaut na een fraaie solo KRC Genk het fatale nekschot. Stayen barste volledig uit zijn voegen. Siebe Schrijvers zorgde voor de aansluitingstreffer, maar de Genkse reactie kwam te laat. De Kanaries kroonden zich tot winnaar van de Limburgse derby.