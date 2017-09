AA Gent heeft eindelijk eerste zege van het seizoen beet dankzij blunderend Oostende

AA Gent moest er zeven speeldagen op wachten, maar de Buffalo’s hebben eindelijk beet: na een zege op het veld van KV Oostende kon Gent een eerste keer winnen dit seizoen. Aan de kust werd het 0-2. Bij het eerste Gentse doelpunt blunderde Oostende achterin. Lombaerts en doelman Vanhamel botsten tegen elkaar, Kubo bedankte en scoorde. Helemaal in het slot legde Verstraete de 0-2 eindstand vast. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Hein Vanhaezebrouck zette voor Kubo en Bronn in de basis bij AA Gent voor deze kelderkraker. Machado en Marcq verloren zo hun basisstek van vorige week. KV Oostende-coach Yves Vanderhaeghe zette kapitein Sebastien Siani op de bank ten voordele van Jali, Nicolas Lombaerts stond opnieuw centraal achterin bij de Kustboys.

Dankwoordje voor Lombaerts

In een matige eerste helft, waar de zenuwen bij beide geplaagde ploegen strak gespannen stonden, kregen we weinig goed voetbal te zien. De Gentse fans zorgden voor een eerste hoogtepuntje voor de rust door met een spandoek duidelijk te maken dat ze als één man achter hun coach stonden in een verder slordig eerste kwartier. De eerste opschudding kwam er via Milic, die na 23 minuten de bal tegen de paal kopte. AA Gent ontsnapte, niet lang daarna kwam het zelfs op voorsprong via Kubo.

Foto: BELGA

Foto: Isosport

Al mocht Hein en co vooral ex-Buffalo Nicolas Lombaerts bedanken voor de 0-1 van Kubo. Doelman Vanhamel en Nicolas Lombaerts verstonden elkaar niet goed op de rand van de zestien. Vanhamel kwam om de bal weg te boksen, Lombaerts stond pal om het leer weg te koppen. De onvermijdelijke botsing zag er dan ook knullig uit, de bal viel voor de voeten van Kubo die in het lege doel deponeerde. Dat was meteen ook de ruststand, al hadden beide ploegen nog graag een elfmeter gehad voor de rust.

Foto: BELGA

Verstraete beslist de match

Gent kwam flauw uit de kleedkamer en had geen haast om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Dat had gekund via een tweede doelpunt, maar de Buffalo’s moesten wachten tot minuut 73 voor de grootste kans uit de tweede helft. Nota bene Brecht Dejaegere kon koppen na een gedevieerde bal van Dussenne, Vanhamel tikte met de vingertoppen over.

Oostende kwam nog dicht bij een goal maar vooral Gano kreeg de bal niet voorbij Kalinic ondanks enkele kansjes. In de toegevoegde tijd legde de doorgebroken Louis Verstraete de 0-2 eindstand vast. Zo blijft KV Oostende achter met een 1 op 21 op de allerlaatste plaats, AA Gent heeft eindelijk zijn eerste zege van het seizoen beet en springt naar een voorlopige 12e plaats. Volgende week speelt Gent tegen Zulte Waregem, Oostende trekt dan naar Racing Genk.

Foto: BELGA