Tweeluik van Bandé bezorgt KV Mechelen eindelijk eerste zege tegen onmondig STVV

De fans van KV Mechelen moesten er liefst acht wedstrijden op wachten, maar de eerste overwinning is eindelijk een feit. Een doelpunt van Boureima Hassane Bandé voor de rust en eentje erna zorgden voor de verdiende 2-0. STVV was tot nu toe de verrassing van de competitie maar was Achter de Kazerne onmondig.

Op kwaliteit staat geen leeftijd. En wat goed is laat je staan. Twee clichés die ervoor zorgden dat Yannick Ferrera tegen z’n ex-club STVV de amper 18-jarige Hassane Bandé opnieuw in de basis dropte. Terecht, want de Burkinese aanvaller was de voorbije weken een van de lichtpunten. Niet toevallig was hij het die gisteren na elf minuten de ban brak voor de thuisploeg. Croizet wurmde zich met een gelukje de zestien in, gaf laag voor en Bandé trapte binnen. Zo scoorde hij in zijn eerste oefenmatch, zijn eerste invalbeurt en zijn eerste wedstrijd als titularis in beker én competitie.

KV Mechelen dus op rozen. Het was nochtans STVV dat de eerste kans had gekregen. Op vrijschop van Legear (ex-KV) had De Petter (ook ex-KV) kunnen scoren, maar Coosemans lag in de weg. Dat was het zo’n beetje voor de bezoekers in de eerste helft, qua gevaar. Was dit de ploeg die de voorbije twee maanden Anderlecht, Standard, Genk én Gent wist te kloppen? Het voetbal van de Truienaars was slordig en veel te vaak werd er gekozen voor de lange bal – geen idee waarom, want de kleine Boli en Vetokele konden in de lucht niks beginnen tegen torens Cocalic en De Witte. Op het half uur wel nog eens een opening, maar de controle van Boli was niet goed genoeg, zo kon Coosemans in zijn voeten duiken.

Bezus supersub?

Niet dat KV schitterend voetbalde, maar het legde af en toe toch goeie combinaties op de mat. Vijf minuten na de openingsgoal lanceerde Croizet knap Rherras op rechts, maar Ganvoula kon diens voorzet niet verwerken. De bal kwam bij Bandé, die vanaf zijn linkerflank naar binnen dribbelde en over trapte. Ook de derde Mechelse kans, waarvoor we moesten doorspoelen naar minuut 40, was er één voor Bandé. Knap aangespeeld door Ganvoula haalde hij uit, maar Pirard pakte uit met een goeie redding. 1-0 aan de rust dus.

Jonas De Roeck behield het vertrouwen in zijn basiself, greep nog niet in. Maar omdat er geen beterschap in het spel kwam, riep hij op het uur toch maar Bezus bij zich. De Oekraïense middenvelder kroonde zich vorige week nog tot supersub en matchwinnaar tegen Racing Genk en moest dat kunstje overdoen. Hij probeerde meteen het spel naar zich toe te trekken door veel de bal te vragen, maar de ploeg beter laten voetballen? Neen, dat lukte niet.

Salto als toetje

De wedstrijd kabbelde verder, zonder veel kansen. Het was wachten op een flits, een sublieme pass of een doelpunt vanuit het niets. En ongeveer een kwartier voor tijd was het opnieuw Bandé die daarvoor zorgde. Dit keer deed Rits het voorbereidende werk, de middenvelder rukte op, bracht laag voor en daar was de Burkinees om zijn tweede van de avond hard binnen te knallen. De fans, die er nog een salto bovenop kregen, waren door het dolle heen.

STVV probeerde nog, met de moed der wanhoop. Bijna maakte de ingevallen Botaka het nog spannend, zijn geniale omhaal strandde via Coosemans op de lat. De Roeck bracht Abrahams ook nog, die in mei een hattrick maakte tegen KV in de 7-0-zege. Maar het leverde niks meer op. De eerste thuiszege was een feit voor Malinwa. Ook Paulussen, net terug in de A-kern en meteen beloond met een invalbeurt, mocht mee gaan vieren. Cocalic niet, hij kreeg nog een tweede gele kaart.