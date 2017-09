Het wonder van de Freethiel: Waasland-Beveren mist kans na kans, Frutos pakt omstreden driepunter met Anderlecht

Nicolas Frutos heeft in zijn competitiedebuut met Anderlecht meteen drie punten gepakt. Goed voetbal bracht Anderlecht niet en na de vroege openingstreffer van de uitgeleende Thelin leek paarswit lang op weg naar een nederlaag. Stanciu scoorde diep in de tweede helft de gelijkmaker na een onterechte hoekschop, even later kopte Spajic de Wase club knock-out op een nieuwe corner. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

De eerste competitiematch onder Nicolas Frutos, en de Anderlecht-trainer voerde al een pak (noodgedwongen) wissels door. Geen spoor van Kums, Onyekuru en Chipciu in de basiself, en daarbovenop moest de Argentijn ook de lichtgeblesseerden Obradovic en Teodorczyk missen. De 3-4-3 van op Westerlo ging overboord - wat Frutos al woensdagavond aangaf als mogelijkheid om een antwoord te vinden op het goed spel van Waasland-Beveren.

De jonge Ghanees Sowah moest zo depanneren als linksachter, en dat brak Anderlecht na enkele minuten al zuur op. Sowah gleed uit – iets wat hij bij zijn laatste actie bij de opwarming ook al eens deed – en Boljevic vond de volledig vrijstaande Thelin die mooi binnenduwde. Een cadeautje van de Anderlecht-verdediging voor hun ex-ploegmaat, want Spajic ging ook nog eens kinderlijk onder de bal door.

Foto: Photo News

De thuisploeg combineerde er op los en counterde gevaarlijk. Nog voor het kwartier moest Boeckx alles uit de kast halen om een poging van de alleen doorgebroken Morioka te pareren, en even later tikte de Anderlecht-doelman een kopbal van Moren van onder de deklat.

Grijs paars-wit

En Anderlecht, denkt u dan? Dat bracht niets, het spel was even grauw en grijs als de uitrusting. Glijpartijen, verkeerde passes, misverstanden,… Een keertje moest Merveille Goblet – die de geblesseerde Roef verving – aan de bak toen Stanciu eens tussen de palen schoot. Maar dat was al in de 42ste minuut.

Foto: Photo News

Frutos kon niet anders dan ingrijpen en bracht Onyekuru bij de rust voor een bleke Bruno. Al waren er kanshebbers genoeg om gewisseld te worden na 45 minuten. Wie dacht dat paars-wit wakker uit de kleedkamer zou komen, was er aan voor de moeite. De enige kansjes die paars-wit kreeg, kwamen er op stilstaande fases – en dan nog liep de halve ploeg buitenspel.

Foto: BELGA

De volgelopen Freethiel – voor het eerst sinds de kampioenenmatch in tweede klasse tegen Eupen enkele jaren geleden – bleef de ploeg vooruit stuwen, en Anderlecht ontsnapte enkele keren aan de 2-0 op pogingen van Boljevic, Morioka en de kwiek ingevallen Dierckx.

Sterke Boeckx

Anderlecht schakelde over op powerplay – met de inbreng van Gerkens en Beric voor Sowah en Appiah – en dat resulteerde een kwartier voor tijd in de (onverdiende) gelijkmaker. Stanciu kreeg de bal terug na een hoekschop die er eigenlijk geen was en knalde mooi binnen met links. Een klasseflits van de Roemeen, eindelijk. Waasland-Beveren vergat te voetballen, en kreeg het deksel op de neus. Stanciu schudde een goeie hoekschop uit zijn sloffen, en Spajic kopte voorbij de grabbelende Goblet in doel.

Foto: Photo News

In het slot mocht Anderlecht Boeckx nog dankbaar zijn na een geweldige parade op een knal van Angban en een even knappe redding op een poging van Myny. “Er staat een tank in onze goal”, zongen de fans. En mede dankzij die tank ging Anderlecht met de drie punten naar huis. En door de konijnenpoot van Frutos natuurlijk.

Foto: Photo News

