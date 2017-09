Scherp Antwerp vliegt voorbij KV Kortrijk en pakt eerste thuiszege op kolkende Bosuil

Vierde keer, goede keer voor Antwerp. Het was de Great Old tot nu toe nog niet gelukt om op de Bosuil te winnen dit seizoen, maar tegen KV Kortrijk kwam daar verandering in. Dankzij een flitsende eerste helft behaalde RAFC een 3-0 zege.

De fans van de Great Old waren alweer in grote getalen aanwezig en zorgden voor een kolkende sfeer op de Bosuil. Ze zagen Antwerp tot tweemaal toe gevaarlijk zijn via Hairemans maar de man die onlangs zijn contract verlengde, kon niet scoren. Dat kon Owusu in de tiende minuut wel. Kumordzi leed dom balverlies en de spits trapte zijn vierde van het seizoen tegen de netten. Meteen daarna stelde Yatabaré Kaminski nogmaals op de proef.

Kortrijk zag af en kon van geen enkel hout pijlen maken. Rodrigues verzorgde de show terwijl Haround gevaarlijk op doel knalde. Tegen het halfuur waren de Kerels daar toch eens, maar Chevalier kon niet scoren. Aan de overkant deed Antwerp dat wel. Hairemans zette briljant voor richting Owusu, die de bal naar Dequevy knikte. Die kopte vervolgens zelf de bal van erg dichtbij tegen de netten: 2-0. Matheus zorgde bijna nog voor de 3-0 terwijl de eerste bal tussen de palen van KVK er kwam in minuut 42, een schot van Van der Bruggen...

Onmondig Kortrijk

Na de pauze probeere Kortrijk er nog een match van te maken. De Kerels dwongen enkel corners af maar op echt doelgevaar was het wachten. En wachten en wachten. Antwerp consolideerde de voorsprong en kwam pas op het uur er nog eens gevaarlijk uit via Owusu. In de 69e minuut toch eens wat opwinding bij de bezoekende fans. Ajagun zette voor. Budkivskyi kon net niet bij de bal, de achter hem staande Perbet was echter te verrast om te reageren. Weg kans(je).

Antwerp claimde nog een penalty maar kreeg die niet op aangeven van de videoref. In de extra tijd stond de 3-0 dan toch op het bord. Sublieme actie van Rodrigues en dito afwerking. De eerste thuiszege van de Great Old was meteen een feit. Al werd de 4-0 van Ardaiz nog afgekeurd voor buitenspel.