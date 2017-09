Club Brugge wint topper tegen Charleroi na zinderende slotfase en is nog steviger leider

Club Brugge heeft de absolute topper van speeldag acht op het veld van Charleroi gewonnen. Het duel tussen de nummer één en twee van de competitie leek lang af te stevenen op een gelijkspel, maar het was uiteindelijk toch Club dat aan het langste eind trok: het werd 1-2. Club is zo met vier punten voorsprong leider in de Jupiler Pro League. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Het duel tussen de nummer twee en nummer één van het klassement, wie had dat voorspeld enkele maanden geleden? Bij winst kon het nog ongeslagen Charleroi over Club Brugge naar de kop van de Jupiler Pro League springen, in elk ander scenario bleef blauwzwart - dat voor de gelegenheid in het geel speelde - aan de leiding. Een mooi schot van Dion Cools vlak na de aftrap leek een veelbelovende inleiding te zijn voor een mooie wedstrijd, maar in het eerste kwartier brachten beide clubs bij momenten slordig voetbal. De supporters zorgden dan maar voor de sfeer, op het veld had Club het overwicht.

Aangename pot

Naarmate de eerste helft vorderde kwam er ook op het veld wat meer leven in de brouwerij. Bij Club was Wesley meermaals dreigend voor doel, terwijl Vanaken de paal trof. Ook aan de overzijde viel er een dot van een kans te noteren dankzij linksachter Núrio, die met een zeer knap afstandsschot uithaalde. De Angolees zag zijn poging helaas uit elkaar spatten op de lat. Met een laatste gekrulde poging van Wesley namens Club werd een aangename helft afgefloten.

Foto: BELGA

Ook in de tweede helft gingen beide clubs op zoek naar doelpunten. Een heleboel hoekschoppen en langs de kant van Charleroi twee vrije trappen van de jarige Lukebakio konden de nul niet van het bord vegen. Charleroi-spelers Martos en Marinos moesten bovendien even verzorgd worden na een botsing met Wesley. Diezelfde Wesley opende enkele minuten later, precies halverwege de tweede helft, eindelijk de score. Een lange bal van Cools en een goede pass van Hans Vanaken brachten de bal bij Wesley, die ploegmaat Ruud Vormer nog tegenkwam maar wel mooi afwerkte: 0-1 voor Club.

Foto: BELGA

Plots leek Club bevrijd, want het ging nadrukkelijk op zoek naar een tweede goal. Er werd echter gescoord aan de overzijde, met dank aan Rezaei, die met nog een klein kwartier te gaan de bordjes gelijk hing (1-1). Plots was het al Charleroi wat de klok sloeg, want Club-goalie Horvath moest meer dan eens de meubelen redden. Tot Anthony Limbombe aan de overkant Club uiteindelijke bevrijdde met een laat doelpunt van net buiten de zestien: 1-2. Na een zindere slotfase is Club zo nog wat steviger leider en staat het vier punten voor Charleroi, dat wel tweede blijft in de competitie.

Bekijk hier het klassement!