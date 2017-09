Interimtainer Custovic pakt meteen verdiend punt met rode lantaarn Oostende tegen Genk

Adnan Custovic kan terugblikken op een positieve eerste wedstrijd als hoofdtrainer van KV Oostende. De Kustboys versierden bij Racing Genk een gelijkspel: Malinovskiy opende voor de rust de score voor de Genkies, Zinho Gano hing in de slotfase de bordjes gelijk. KVO blijft voorlopig wel laatste met twee puntjes, terwijl Genk in de middenmoot verzeild blijft. Bekijk vanaf 23u de beelden op Sportwereld.be!

Na de aftrap, die gegeven werd door Genk-legendes Branko Strupar en Souleymane Oulare, was de eerste kans voor Oostende. Zinho Gano zag zijn kopbal over de lat vliegen. Daarna was het balbezit voor Genk, terwijl de bezoekers speculeerden op de tegenaanval. Op slag van rust was het Ruslan Malinovskiy die de Limburgers op voorsprong schoot met een rake vrije trap.

Recordaankoop bezorgt KVO punt

Op het uur kwam Oostende dicht bij de gelijkmaker, maar Aleksandr Bjelica mikte pal op Genk-goalie Danny Vukovic. De kustploeg kwam beter in de wedstrijd en na 74 minuten zorgde recordaankoop Gano voor de verdiende gelijkmaker. Genk ging met een slotoffensief alsnog op zoek naar de drie punten, maar Oostende hield stand.

Foto: JEFFREY GAENS

Beide clubs schieten niet veel op met de puntendeling. Oostende blijft na acht wedstrijden troosteloos laatste met twee punten, Genk blijft in de middenmoot hangen met negen punten. Later op de avond gaat STVV op bezoek bij KV Mechelen, ontvangt Moeskroen Eupen en gaat Anderlecht op zoek naar broodnodige punten bij Waasland-Beveren. Zondag staan nog drie wedstrijden op het programma, waaronder de topper op Mambourg tussen leider Club Brugge en eerste achtervolger Charleroi.