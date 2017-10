Onyekuru schenkt Frutos in extremis mooi afscheidscadeau: Anderlecht wint Clasico van Standard

Nicolas Frutos kan met opgeheven hoofd zijn korte loopbaan als hoofdtrainer van Anderlecht afsluiten. Paarswit versloeg aartsrivaal in eigen huis met 1-0 na een zeer late goal van Henry Onyekuru. Bekijk de videosamenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

De Clasico tussen Anderlecht en Standard was na de Slag om Vlaanderen tussen Club Brugge en Gent eerder op de dag een tweede affiche om ‘U’ tegen te zeggen. Waar beide teams in het verleden om titels of Europese tickets vochten, was de inzet vandaag een pak minder. Anderlecht kampeerde voor de wedstrijd immers op een zevende plaats (gedeeld met Waasland-Beveren), terwijl Standard samen met Lokeren op plek tien bivakkeerde. Het spelbeeld weerspiegelde de magere klasseringen van beide teams, want het voetbal in de eerste helft was - op zijn zachtst gezegd - niet om over naar huis te schrijven.

Anderlecht beter, Standard plooit terug

Anderlecht was de betere ploeg in het eigen Astridpark, maar tot veel kansen kwam paarswit niet. Een laag afstandsschot van Kara was de enige echte kans die de landskampioen kreeg. Standard zat niet echt in de match en plooide helemaal terug. De Rouches zagen ook hun middenvelder Merveille Bokadi uitvallen met een knieblessure. Lukasz Teodorczyk krulde in de slotfase van de eerste helft de bal nog net naast de kooi van Ochoa: 0-0 was de ruststand.

Bokadi moest het veld verlaten met een knieblessure. Foto: BELGA

Na de rust schakelde Anderlecht een versnelling hoger en dat liet zich merken aan het aantal kansen dat paarswit. Vooral Teodorczyk toonde zich erg bedrijvig, maar de Pool wrong kans na kans de nek om en zou met nog iets meer dan een kwartier gewisseld worden voor Harbaoui. Ook kapitein Hanni dreigde enkele keren. Standard speelde vooral op de eigen helft, maar prikte enkele keren gevaarlijk tegen. Een perfecte voorzet van Pocognoli kon niemand bereiken, terwijl spits Cop een paar keer kon dreigen.

Teodorczyk kon ook tegen Standard niet scoren, ondanks een heel pak kansen. Foto: Photo News

In het slotkwartier probeerde Anderlecht de wedstrijd nog uit alle macht naar zich toe te trekken. De ingevallen Gerkens miste een eerste goede kans, nadien probeerde de ook ingevallen Stanciu het. De volgende kans was raak. Was getekend: Henry Onyekuru, die de bal in de 89ste minuut binnenkopte na een goede voorzet van Dendoncker. In de blessuretijd was Luchkevych er nog bijzonder dichtbij voor Standard. De Oekraïener kon voor een bijna leeg doel schieten, maar mikte de enorme kans naast. Anderlecht kwam zo met de schrik vrij en pakte toch verdiend de overwinning. Paarswit komt zo op een gedeelde zesde plek met Antwerp, terwijl Standard voorlopig elfde blijft.