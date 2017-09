Charleroi stopt thuisreeks STVV: Carolo’s naderen tot op één punt van leider Club Brugge

Geen vijfde thuiszege op rij voor Sint-Truiden. Een doelpunt van Orlando Fall net na de rust volstond voor Charleroi om enigszins gevleid de drie punten mee te graaien. De Carolo’s naderen in het klassement tot op één punt van leider Club Brugge. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Bezoekende coach Felice Mazzu wijzigde voor het eerst in zes wedstrijden zijn basiself. Pollet en Ilaimaharitra verhuisden naar de bank, voor Lukebakio was daar zelfs geen plaatsje weggelegd. Fall, Hendrickx en Benavente kregen hun kans bij het nummer twee van Jupiler Pro League. Bij de thuisploeg liet succescoach Jonas De Roeck Jonathan Legear rusten, Boli moest geblesseerd toekijken. Bezus en Botaka mochten mee voor offensieve slagkracht zorgen. De inzet? Zowaar de tweede plaats. Bij winst zou de thuisploeg over de Zebra’s naar de tweede plaats wippen.

STVV-Charleroi was vooral voor de pauze een rommelig duel. Foto: BELGA

Een topper dus maar daar viel voor de pauze helaas weinig van te merken. Charleroi begon het best met enkele schuchtere pogingen van vooral Rezaei. De Iranees stuitte op thuisdoelman Pirard. STVV herstelde gaandeweg het evenwicht met vooral een bedrijvige Botaka. Veel gevaar leverde dat niet op tot Bezus op het halfuur een bom lanceerde. Penneteau moest de bal lossen en prijsde zich gelukkig dat hij Vetokele zag wegglijden. Nul-nul aan de rust, logisch.

Ook Botaka kon de nederlaag niet afwenden. Foto: Isosport

Gelukkig veranderde het spelbeeld meteen na de pauze dankzij een doelpunt van de bezoekers. Prima goal trouwens: rechtsback Marinos kreeg op zijn flank te veel tijd en ruimte en zijn perfecte voorzet werd dor Fall met links voorbij een kansloze Pirard gedevieerd. Sein voor de thuisploeg om wakker te schieten. Schot Kitsiou maar Penneteau zweefde de bal uit de bovenhoek. Legear kwam Bezus vervangen en een hoekschop van de winger werd door Teixeira over gekopt. Ook een kopbal van De Sart vond de netten niet.

STVV-coach De Roeck vond de oplossing niet. Foto: Photo News

De Truienaren voerden de druk op en leken op weg naar de gelijkmaker maar een krul van Botaka vond de vingertoppen van Penneteau terwijl ook een kopbal van Vetokele naast zeilde. Charleroi? Dat beperkte zich vooral tot verdedigen. Sint-Truiden probeerde nog wel een slotoffensief te lanceren maar het stuitte op een zwart-witte muur vol Zebra’s. Toch nog even opwinding in de slotfase met schoten van Kitsiou, Legear en Dussaut maar de bezoekers stonden pal. Met dank aan doelman Nicolas Penneteau.