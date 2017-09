Genk knokt zich met veel moeite naar punt tegen Eupen in zinderende pot voetbal

Racing Genk heeft met veel moeite een punt gehaald tegen Eupen. De Limburgers kwamen 2-0 achter, maar na een discutabele ingreep van de videoref schoot Siebe Schrijvers de bezoekers weer in de match. Recordaankoop Magnus Ingvartsen vermeed de pijnlijke nederlaag voor de Genkenaars met een knappe tweede treffer van de avond in het slotkwartier. In een zinderende tweede helft kregen beide ploegen nog huizenhoge kansen op de winning goal, maar de 3-3 bleef op het scorebord staan. Voorzitter Peter Croonen is tevreden: “Na deze tweede helft behoud ik het vertrouwen in de coach.” Bekijk om 23u de beelden van de match op Sportwereld.be!

Racing Genk bood zich zaterdagavond Am Kehrweg aan in een onuitgegeven formatie. Voor de eerste keer dit seizoen opteerde coach Albert Stuivenberg voor een basisploeg met twee spitsen en een driemansdefensie. In vergelijking met de thuismatch tegen Oostende waren er dus twee wijzigingen. Brabec keerde terug in de elf samen met Ingvartsen, Benson startte op de bank en Nastic haalde niet eens de selectie.

De thuisploeg trad in de stilaan vertrouwde 4-4-2 aan. En dat deed zich in de beginfase gevoelen. De Genkies moesten wennen aan de nieuwe veldbezetting en vonden mekaar moeilijk, de combinaties bij de tegenpartij verliepen een stuk vlotter. Bovendien werden de Panda’s op hun wenken bediend. Bij een hoekschop verloor Pozuelo Blondelle uit het oog, Vukovic kwam te laat en het stond 1-0. Een doelpunt in geschenkverpakking, dat de twijfels bij de bezoekers enkel deed toenemen. Die kregen geen deuk in een pakje boter getrapt. Symptomatisch: Malinovskyi mikte drie keer op rij net naast.

Rond het half uur leek er stilaan een kentering te komen, de Limburgers gooiden hun schroom af en kregen meer greep op het gebeuren. Maar net dan sloeg Eupen een tweede keer toe. Alweer een cadeau. Eén pass vanuit het middenveld was voldoende om de Genkse defensie open te splijten. Afif werkte beheerst af. 64% balbezit vergaren en toch met 2-0 in het krijt staan, het overkomt Genk dit seizoen al te vaak.

Het was het sein voor de bezoekende fans om eens te meer “bloed, zweet en tranen” te eisen. Stuivenberg greep in en schakelde om naar een 4-3-3, met achterin Khammas ten nadele van Brabec. Dat leek een goeie zet. Ingvartsen zorgde op pass van Mata voor de aansluitingstreffer. Genk drukte maar dom balverlies van Malinovskyi zette Leye op weg naar de 3-1.

Boeken dicht? Neen. Ref Verboomen legde, na tussenkomst van de videoref, de bal op de stip. Aanleiding: handspel van Wagué. Siebe Schrijvers scoorde in twee tijden. We kregen dus nog een prangende slotfase. Met Benson en Maehle kreeg Racing een nieuwe rechterflank en die rendeerde onmiddellijk. Een center van nieuwkomer Maehle werd door Ingvartsen binnengeknald. Eén keer nog kwam ASE onder de nu versmachtende druk uit maar het was wel bijna bingo. Schouterden zette het orgelpunt met een bal op de paal.