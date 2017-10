Charleroi laat een steek vallen tegen rode lantaarn Eupen, leider Club Brugge kan uitlopen

Charleroi heeft de kans laten liggen om tot op één punt te naderen op leider Club Brugge. De Karolo’s leken na twee doelpunten van Baby op weg naar een zuinige zege tegen rode lantaarn Eupen maar werden genekt in de eigen Mazzu-time na een late gelijkmaker van Eric Ocansey. Zo werd het 2-2 in Charleroi. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Ze moesten er toch terug even inkomen na de interlandbreak, de mannen van Mazzu. In eigen huis tegen rode lantaarn Eupen speelde het nummer twee van het klassement voor de rust een van zijn meest belabberde helften van dit seizoen. Amper twee keer slaagden de Karolo’s erin de meest gepasseerde defensie van het land in de problemen brengen. Amara Baby stuitte op het halfuur nog op een goede save van Van Crombrugge maar arme Hendrik werd twee minuten later voor de 27e keer dit seizoen geklopt toen zijn verdediging stond te slapen op een verlengde inworp.

Baby profiteerde en bracht zijn team op een gevleide voorsprong. Lang duurde die echter niet want een verdienstelijk Eupen sloeg meteen terug. Wague ging gretig neer na een tikje van Martos in de zestien. Dierick wees naar de stip en stelde Mbaye Leye in staat om voor de vijfde competitiewedstrijd op rij te scoren. Een straffe reeks van de 34-jarige Senegalese strijder.

Foto: Photo News

Koekje van eigen deeg

Na de rust kwam Charleroi met de inbreng van Bedia en Lukebakio offensief beter uit de verf. Een krul van de Anderlecht-huurling zeilde naast en een sterke Van Crombrugge hield zijn team recht op een afgeweken schot van Nurio en een goede kans voor Baby. De kwieke Senegalees bleef veruit de gevaarlijkste man bij de thuisploeg en werd daar een dik kwartier voor tijd voor beloond met zijn tweede van de avond na een knappe solo. Charleroi leek zijn schaapjes op het droge te hebben en probeerde de match rustig uit te spelen maar kreeg twee minuten voor tijd een koekje van eigen deeg.

Een afgeweerde vrije trap belandde bij Leye die met een perfecte voorzet het hoofd van Ocansey vond die overhoeks de 2-2 binnenkopte. Charleroi werd zo genekt in de eigen Mazzu-time en voelt de hete adem van Hein en zijn Anderlecht nu in de nek. Door de winst op KV nadert paars-wit tot op drie punten. Eupen pakte van zijn kant een gouden punt in de strijd om het behoud en kan met vertrouwen toeleven naar de belangrijke thuismatch van volgende week tegen KV Mechelen.