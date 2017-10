Genkse malaise houdt aan: supporters fluiten coach uit, Genk speelt gelijk tegen Moeskroen

Genk blijft in het sukkelstraatje. De Limburgers voetbalden bijwijlen aardig, maar geraakten tegen een efficiënt Moeskroen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het vierde al, te weinig om de positie van trainer Albert Stuivenberg comfortabeler te maken. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Waar is de tijd dat er om de twee weken minstens twintigduizend supporters naar het stadion van RC Genk trokken? Nu was de Luminus Arena slechts voor de helft gevuld. De povere resultaten in de huidige competitie zijn natuurlijk niet vreemd aan de tanende belangstelling. Met twee overwinningen en drie gelijke spelen in negen wedstrijden doe je niet aan klantenbinding.

Tegen Moeskroen kon er dan ook maar best gewonnen worden, zeker omdat er met Anderlecht uit en Club Brugge thuis een loodzwaar tweeluik wacht. Voor de opdracht van gisteravond deed coach Albert Stuivenberg deed een beroep op nagenoeg dezelfde elf als in de tweede helft tegen Eupen, dus met het spitsenduo Samatta-Ingvartsen. De enige wijziging was de inbreng van de weer fitte Uronen voor de jonge Khammas.

Mircea Rednic wijzigde zijn team op drie plaatsen. De geschorste Mezague, Godeau (bank) en Bolingi (pas vrijdag terug van interland) werden vervangen door Aidira, Huyghebaert en Rotariu. De Henegouwers begonnen in een afwachtende positie aan de opdracht en nestelden zich vanaf het eerste fluitsignaal op de eigen helft. Het scenario was voorspelbaar: veel balbezit voor de thuisploeg, uitbraakpogingen van de bezoekers.

Heerlijke plaatsbal

Het moet gezegd dat Genk het ondanks de egelstelling van Moeskroen behoorlijk goed deed. De bal ging in de beperkte ruimte vlot rond en er werden ook enkele degelijke kansen afgedwongen. Ingvartsen zag een poging van de lijn gekeerd na een misrekening van Bailly, die even later goed plat ging op een schot van Pozuelo.

Na een halfuur kwam er meer evenwicht in de partij en staken de gasten hun neus zowaar enkele keren aan het venster, zonder gevaar evenwel. Desondanks groeide bij de thuissupporters de schrik dat het weer eens een maat voor niets kon worden. Die vrees werd enkele minuten voor de onderbreking bewaarheid. Locigno stak de bal mooi tussendoor naar Rotariu, die Vukovic met een heerlijke plaatsbal geen schijn van een kans liet. De zoveelste opdoffer voor de Limburgers, die in de achtervolging moesten.

Boze Pozuelo

Ze begonnen met een grote dadendrang aan de tweede periode en kwamen ook snel in de buurt van de gelijkmaker, maar een misser van Pozuelo maakte pijnlijk duidelijk dat het vertrouwen op een laag pitje stond. In plaats van zelf zijn kans te gaan, legde de Spanjaard de bal verkeerd af. Even later bleek dat de vertwijfeling zich ook van Samatta meester maakte. De Tanzaniaan talmde te lang en weg was de kans.

Genk bleef proberen en werd in de slotfase ook beloond voor zijn aanvalsdrift. In de slotfase duwde Ingvartsen een lage voorzet van Samatta aan de eerste paal binnen. Het geloof in de derde overwinning ging met een ruk de hoogte in, maar Moeskroen hield vrij gemakkelijk stand. Dat het bij Genk momenteel allesbehalve peis en vree is, bleek bij de vervanging van Pozuelo. De Spaanse aanvoerder wilde eerst niet van het veld en reageerde daarna bijzonder boos.