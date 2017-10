STVV kan opnieuw niet winnen, Lokeren pakt felbegeerd puntje

Lokeren en STVV deelden gisterenavond de punten na een teleurstellende partij. De bezoekers scoorden vlak na rust vanuit randje buitenspel, maar zagen in het slot wel nog een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. Söder hing de bordjes in evenwicht met een harde knal: 1-1 was meteen ook de ruststand. STVV kan zondag uit de top zes tuimelen. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Lokeren-trainer Peter Maes moest noodgedwongen wisselen in vergelijking met de knappe overwinning op het veld van Zulte Waregem. Spits Tom De Sutter, vorige match nog goed voor twee doelpunten, was ziek en werd voorin vervangen door Robin Söder. STVV-coach Jonas De Roeck voerde drie wissels door in vergelijking met de nederlaag tegen Charleroi. Bezus en Vetokele waren geblesseerd, Kitsiou verdween naar de bank. Dussaut, Asamoah en Legear waren hun vervangers. Opvallend: Lokeren kon dit seizoen amper een keer winnen in eigen huis, terwijl STVV amper één keer wist te winnen op verplaatsing. Stevende deze wedstrijd af op een gelijkspel?

De eerste helft was alvast niet om aan te zien. We kregen een festival aan slechte passes, verkeerde voorzetten en slordige controles. Na amper een minuut speelde Filipovic het leer knullig in de voeten van Botaka, maar Charisis kon niet profiteren. Na tien minuten liet Marko Miric de netten trillen, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Nadien kabbelde de wedstrijd rustig voort. Weinig tempo en geen initiatief. STVV probeerde nog wel te combineren maar tot uitgespeelde kansen kwamen de Kanaries niet. Lokeren kon enkel dreigen via stilstaande fases en enkele uitzonderlijke counters met een dreigende Söder. Op het half uur schoot Daknam dan toch nog eens wakker. Botaka kreeg te veel tijd en ruimt en schilderde de bal pardoes op de kruising. Lokeren kwam even met de schrik vrij. Nee, een boeiende eerste helft kregen we gisterenavond niet te zien.

De bezoekers kwamen het beste uit de kleedkamer en dat leidde na amper een minuut al tot het openingsdoelpunt. Na een een-tweetje legde Legear (randje buitenspel) de bal panklaar voor de instormende Botaka, die van dichtbij simpel kon binnentikken. Kregen we dan eindelijk toch eens wat vuur in deze wedstrijd? Het bleek ijdele hoop. Na 55 minuten had Peter Maes er genoeg van. Hij wisselde Rassoul door jeugdproduct Benchaib. Die liet zich tien minuten later meteen opmerken, maar zijn afstandspoging werd gepareerd door Pirard, in de herneming werd het schot van Filipovic afgeblokt. Via een hoekschop, of wat had u gedacht, kwam Lokeren ei zo na op gelijke hoogte, maar Miric kwam een teen te kort. Het bleek slechts uitstel van executie. Söder, de gevaarlijkste man bij Lokeren, knalde een lage schuiver van Skulason vanuit een scherpe hoek staalhard binnen. STVV vergat het in het slot van de match nog af te maken. Acolatse en Botaka stormden moederziel alleen op doelman Verhulst af, Botaka tikt binnen op aangeven van Acolatse maar wordt dit keer onterecht afgevlagd. In de slotseconden moest Pirard nog alles uit de kast halen, maar doelpunten vielen er niet meer. Lokeren blijft op een voorlopige negende plaats hangen. STVV kan morgen uit de top zes tuimelen.