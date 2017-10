Anderlecht wint spektakelmatch, maar toont twee gezichten bij debuut Vanhaezebrouck

De eerste wedstrijd van Anderlecht onder Hein Vanhaezebrouck was meteen om van te smullen: Anderlecht won bij KV Mechelen met 3-4 na een doelpuntenkermis… en flauw verdedigen bij de thuisploeg. Rob Schoofs en Niklas Pedesen, nota bene ex-spelers van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent, scoorden voor KV Mechelen. Door deze overwinning springt Anderlecht naar de derde plaats in de stand. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Hein Vanhaezebrouck koos in zijn eerste officiële wedstrijd bij Anderlecht voor een dominante en offensieve 3-4-3. De surprise van de chef luisterde naar de naam Pieter Gerkens, die naast Hanni voorin Teodorczyk mocht bijstaan. Boeckx stond tussen de palen, achterin stond Deschacht in de driemansdefensie. Bij KV Mechelen sleutelde coach Yannick Ferrera op drie plaatsen aan zijn ploeg. Vitas, Tomecak en Cocalic namen de plaats in van Smolders, Cobbaut en Matthys.

Foto: Photo News

Defensie staat te slapen

Beide ploegen kozen van bij de aftrap vol voor de aanval en sloegen de studiefase over. Het leverde vooral voor KV Mechelen enkele kleine kansjes op, bij Anderlecht was het wachten op een knal van Hanni die net over ging. De eerste echte kans voor paars-wit werd echter gevolgd door de vroege 0-1, na een uittrap van Boeckx verlengde Hanni knap de bal in de loop van Pieter Gerkens. Oog in oog met doelman Coosemans bleef de jonge Limburger koelbloedig: 0-1 na 18 minuten.

Het doelpunt bezorgde Anderlecht het nodige vertrouwen, Kums knalde de bal maar net naast. Opnieuw was de gemiste kans de voorbode voor een Brusselse goal, want drie minuten later stond de defensie van KV Mechelen en masse te slapen toen Hanni Onyekuru diep stuurde. Die werkte zelf af met Teodorczyk in steun, de 0-2 na 31 minuten was een feit.

Foto: Isosport

Toch kwam KV Mechelen nog heel even terug in de match, Rob Schoofs trapte via de dij van Kara de 1-2 op het bord. KVM letterlijk nog heel even in de wedstrijd, want in de laatste tien minuten voor het rustsignaal zorgden Onyekuru en Teodorczyk voor de 1-4 halfweg. In de tweede helft ging Anderlecht op hetzelfde elan verder. Teo omspeelde doelman Coosemans, maar zag de 1-5 van de lijn gekeerd door goed verdedigen van Cocalic.

Toch nog spanning

KVM vermeed dus een vijfde treffer, en trof op het uur zelf raak: een duikende Pedersen kopte vanuit een moeilijke hoek mooi de 2-4 voorbij een kansloze Boeckx. De fans van de thuisploeg geloofden er nu weer helemaal in en stuwden hun ploeg naar voor, een alerte tackle van Dendoncker voorkwam de Mechelse 3-4 op een belangrijk moment. Die goal viel uiteindelijk wel nog via Bandé in de toegevoegde tijd, maar die goal kwam te laat.

Foto: Photo News

De eerste match van Vanhaezebrouck leverde dus meteen drie punten op, al zullen de drie doelpunten van KV Mechelen een doorn in het oog van de nieuwe coach zijn. Door deze zege springt Anderlecht naar een voorlopige derde plaats, op zes punten van leider Club Brugge. KV Mechelen staat dertiende.