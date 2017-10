Standard verslaat onmondig Kortrijk en bezweert crisis, beide teams eindigen met tien man

Standard heeft in de thuismatch tegen KV Kortrijk de drie punten kunnen thuishouden. De thuisploeg toonde zich over de hele wedstrijd de betere en won uiteindelijk verdiend met 3-1. Beide teams eindigden wel met z’n tienen, ref Wouters eiste een hoofdrol op door na tussenkomst van de videoref een tweede gele kaart te geven aan Pocognoli voor een vermeende schwalbe. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Zowel Standard als KV Kortrijk kon de drie punten goed gebruiken. Beide clubs telden vooraf slechts negen punten, waarmee ze respectievelijk op een dertiende en twaalfde plek stonden in het klassement. Voor coaches Ricardo Sa Pinto (Standard) en Yannis Anastasiou (Kortrijk) was het dus rood alarm. Tot ontsteltenis van het thuispubliek waren het De Kerels die de score openden: na negen minuten plaatste Kristof D’Haene de 0-1 tegen de netten, met dank aan een openliggende Luikse verdediging.

Standard slaat terug, Kortrijk met tien

Lang moesten de fans niet op hun honger blijven zitten, want al een minuut na de goal van D’Haene hingen de bordjes alweer gelijk. Kortrijk-verdediger Makarenko kopte een voorzet van Mpoku tegen de eigen paal, waarna Edmilson het leer voorbij Kaminski werkte: 1-1. Standard herleefde en dreigde meteen opnieuw via een pegel van Carlinhos en een kopbal van Orlando Sá. Diezelfde Sa bracht Standard halverwege de eerste helft op voorsprong na een knappe assist van Mpoku: 2-1.

Mpoku bood de 2-1 op een presenteerblaadje aan voor Sá. Foto: BELGA

Ook na de tweede goal bleef de thuisploeg het gaspedaal induwen. Kortrijk had geen antwoord in huis, behalve een tackle met gestrekt been van Azouni op de voet van Edmilson. Ref Luc Wouters twijfelde niet en trok rood. Sá maakte het Kortrijkse drama helemaal compleet door op slag van rust de 3-1 voorbij Kaminski te schuiven.

Larry Azouni mocht vroeg douchen na een drieste tackle op de voet van Edmilson. Foto: BELGA

De tweede helft leek een maat voor niks te worden, maar iets na het uur stond de wedstrijd plots opnieuw op zijn kop. Aanvoerder Sébastien Pocognoli leek een penalty af te dwingen toen hij Kortrijk-verdediger Attal naderde en over zijn eigen benen struikelde. Contact tussen beide heren was er niet en de videoref werd erbij gehaald, waarna Wouters besliste om de struikeling van Pocognoli als een schwalbe te aanzien. Geel en dus rood, want de aanvoerder van de Rouches had in de eerste helft al een geel karton onder de neus gekregen.

Na de rode kaart van Pocognoli viel er weinig voetbal te aanschouwen in Sclessin. Standard stelde zich tevreden met de voorsprong, terwijl Kortrijk geen vuist kon maken. Een elleboog van Sá aan het adres van Kristof D’Haene ging onopgemerkt voorbij, terwijl Luyindama nog bijna de 4-1 maakte. Uiteindelijk zou het bij 3-1 blijven, waardoor Standard de crisissfeer een beetje afwendt en opklimt in het klassement. Kortrijk blijft achter met negen punten en staat nu dertiende, Standard is negende.

Bekijk hier het klassement in de Jupiler Pro League.