Eupen overtuigt met levensbelangrijke zege en duwt Mechelen naar voorlaatste plek

AS Eupen heeft zaterdagavond een zeer goede zaak gedaan in de strijd om het behoud. De Panda’s wonnen overtuigend van rechtstreekse concurrent KV Mechelen met 4-1 dankzij goals van Ocansey (2x), Verdier en Luis Garcia, Mechelen kon via Bandé nog de eer redden. Eupen, dat pas voor de tweede keer dit seizoen kon winnen, klimt zo over Malinwa naar de veertiende plek. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Eupen en KV Mechelen gingen op zoek naar hun tweede seizoenszege. Eupen stond voorlaatste, Mechelen kampeerde een plekje boven de club uit de Oostkantons. Dat er druk op zat, was niet meer dan logisch.

Vanaf minuut één voetbalden beide ploegen wel met open vizier, op zoek naar een voorsprong. Maar veel kansen leverde dat niet op. Leye, op zoek naar zijn zesde goal in zes matchen, schoot vanuit een scherpe hoek hard op Coosemans. Aan de overkant moest Van Crombrugge zich strekken om de verraderlijke vrijschop van Schoofs over te tikken. Dat was het voor de eerste twintig minuten, waarin Eupen in het algemeen wel dreigender voor de dag kwam. Het was wachten tot die dreiging écht iets opleverde.

Dank u God

In de 26ste minuut was het zover. Leye scoorde niet zelf, maar draaide kinderlijk eenvoudig weg bij De Witte, zag zijn schot gestopt door Coosemans, waarna Eric Ocansey de rebound binnentrapte. De 20-jarige Ghanese winger scoorde zo net als tegen Charleroi en dankte God middels een boodschap op zijn onderlijfje.

Malinwa in zak en as. Enkele minuten later slaagde Afif erin om Ocansey voor Coosemans te zetten en die omspeelde de doelman simpel: 2-0. Een doelpunt van heerlijke makelij, al werd er opnieuw slap verdedigd. Het enige wat nog ontbrak, was een goal van Nicolas Verdier. De Fransman was na tien matchen nog altijd op zoek naar zijn eerste goal, en uitgerekend tegen zijn ex-club trof de schietgrage spits met een droge knal van aan de zestien. De Kehrweg stond in vuur en vlam.

Foto: Photo News

Bandé verstoorde het feestje door er heel snel 3-1 van te maken, en Schoofs trapte KV ei zo na nog naar de 3-2 vlak voor rust. Maar Van Crombrugge pakte uit met een geweldige redding en stuurde de bezoekers zo met een kater de kleedkamer in.

Invaller Rits

Kwam erop aan de rust: Mats Rits. De middenvelder zat verrassend voor het eerst dit seizoen op de bank, omdat Ferrera centraal alleen El Messaoudi en Schoofs nodig had. Maar nu moest hij, als vervanger van Matthys, mee de situatie komen rechtzetten. Evident bleek het niet. Het defensief instabiele Eupen, dat al 29 tegengoals slikte en met Lotiès zijn meest ervaren verdediger miste, hield aardig stand. Het gaf amper kansen weg en was zelf wél dicht bij een vierde goal. Affif stuitte op Coosemans, de ingevallen Schouterden – ook ex-KV – trapte via een Mechels been voorlangs.

Foto: BELGA

Ferrera bracht nu ook Drazic en twintig minuten voor tijd ook Kolovos, die zijn comeback maakte na zeven maanden inactiviteit. Zat er nog iets in? Het antwoord had ‘ja’ kunnen zijn. Croizet kon een keer zijn mannetje voorbij op rechts en bracht prima voor. Rits trapte en leek te scoren, maar de glijdende Diagne voorkwam de 3-2. Twee minuten later liet ook Croizet op de counter een levensgrote kans liggen. Zo kom je natuurlijk niet terug.

Perfecte assist

Eupen besloot dan maar een vierde goal te maken. Affif liet ze liggen, maar aanvoerder Luis Garcia – op de perfecte assist van Schouterden – niet. 4-1 werd zo het eindverdict. Terwijl de bezoekende fans ‘shame on you’ riepen en in discussie gingen met de spelers, bouwden die van Eupen een feestje.

