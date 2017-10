Club Brugge bibbert naar thuiszege tegen Antwerp en staat nog steviger op kop

Club Brugge heeft de topper van de elfde speeldag van de Jupiler Pro League met 1-0 gewonnen tegen Antwerp. In een potige wedstrijd die maar matig kon bekoren was een doelpunt van Decarli na 35 minuten beslissend. Dankzij die zege staat Club Brugge met 30 op 33 nog iets steviger op kop. De West-Vlamingen zijn nu al 35 matchen (!) op een rij ongeslagen in eigen huis. Eerste achtervolger Charleroi liet immers zaterdag punten liggen in Lokeren. Antwerp kan later op de avond voorbijgestoken worden door Anderlecht en Zulte Waregem.

Bij Club Brugge bleek Stefano Denswil verrassend genoeg toch wedstrijdfit. De Nederlander startte naast Mechele en Decarli in de driemansdefensie, Laurens De Bock was de logische vervanger van de geschorste Limbombe op de linkerflank. Maar de verdediger kon zich aanvallend veel minder doorzetten dan de matchwinnaar op Oostende. Het was één van de redenen waarom Club een ontzettend moeilijke namiddag kende in het eigen Jan Breydelstadion.

De ongenaakbare leider slaagde er niet in om openingen te creëren tegen de stugge Antwerpse organisatie. Antwerp-coach Laszlo Bölöni had zijn tactisch plannetje goed voor elkaar. Faris Haroun holde 90 minuten als een schaduw achter Hans Vanaken, die nooit in zijn ritme kwam. De Antwerp-verdedigers hielden topschutter Dennis en de stevige Wesley - zijn zwakste match van het seizoen - onder de duim.

Het gevolg? Een erg gesloten wedstrijd met veel mentaliteit, duels en overtredingen maar helaas zonder goed voetbal. Het was dan ook niet toevallig dat een standaardsituatie over de match besliste. Na 34 minuten viel een afvallende bal voor de voet van De Bock. Die pakte vanop 25 meter uit met een beheerst grondscherend schot. Corryn redde de bal nog van de lijn, maar Decarli was goed gevolgd en knalde de 1-0 van dichtbij in het lege doel. De zucht van opluchting was tot ver buiten het Jan Breydelstadion te horen. Prima Engelse voetbalsfeer in Brugge trouwens: de twee supportersclans jenden elkaar voortdurend, maar gingen enkel verbaal in de clinch.

Foto: Photo News

En zo was er meer te zien naast dan op het veld. Ook in de tweede helft die nochtans prima begon met een gigantische kopkans voor Wesley, die plompweg over het doel van Bolat besloot, en een kopbal van Haroun aan de overkant. Maar nadien volgde het grote niets. Leko bracht Palacios (in plaats van Cools), Vossen (voor Dennis) en Refaelov (voor Vanaken), maar dat bracht geen beterschap. Integendeel. Het slotkwartier was helemaal voor Antwerp, dat na 75 minuten eindelijk besefte dat het ook zelf eens moest aanvallen als het nog iets wou rapen. Club Brugge plooide massaal terug en mocht doelman Horvath danken dat het geen gelijkmaker slikte. De Amerikaanse goalie stond pal op een stevige pegel van Haroun en een prima kopbal van Oulare. Haroun werd ternauwernood afgestopt door Mechele en Denswil.

Antwerp verdiende de gelijkmaker, maar kreeg die niet. En zo blijft Club Brugge ook na elf speeldagen met 30 op 33 soeverein op kop van de Jupiler Pro League. Antwerp kan later op de avond zijn vierde plaats nog verliezen aan Anderlecht en Zulte Waregem.

