KV Oostende geeft het zelf uit handen op Stayen en blijft verweesd achter

STVV en KV Oostende speelden een hard bevochten maar kansarme wedstrijd op Stayen. De kustjongens hebben het geluk dezer dagen niet aan hun zijde want Vandendriessche viseerde de paal en in het slot strafte Legear geblunder achterin genadeloos af: 1-0. Aangezien Eupen het degradatieduel met KV Mechelen won, blijft Oostende troosteloos laatste met drie punten minder dan de Mechelaars. STVV staat weer wat steviger (en verrassend) in de top zes.

Respect. Ze waren zeker met 75, de dappere supporters van KV Oostende die in totaal meer dan 350 kilometer aflegden om hun ploeg te steunen in Sint-Truiden. Zeker als je plots ziet dat, eenmaal aangekomen op Stayen, Franck Berrier niet op het wedstrijdblad staat. Het creatieve brein van KVO sukkelt met een lichte hamstringblessure en viel uit de selectie. Tot zover de creativiteit bij Oostende, dus, en dat was er aan te zien. Tegen een slordig voetballend STVV - staat die ploeg zesde? - was er amper iets te zien. Nochtans begon de wedstrijd aardig met na 15 seconden al een dot van een kans van Capon gekeerd door Pirard.

Zwakke eerste helft

Daarna begon een rondje huilen met de pet op. Oostende probeerde krampachtig, maar kon niet. STVV kwam dan weer niet verder dan een sporadisch kopballetje. Een keer kreeg Botaka de kans om aan te leggen, maar hij viseerde enkele duiven. KVO was niet beter, maar het was gewoon de minst slechte ploeg van de twee. Het mijmerde duidelijk om het gemis van generaal Berrier. Voor de rust probeerde het nog eens te dreigen met een afstandsschot van Capon, maar zijn vizier stond net iets te hoog. Zowel Kanaries als Kustboys in de tribunes smeekten tijdens de rust om beterschap.

De Roeck trachtte bij de aftrap van de tweede helft zijn ploeg wat peper en zout bij te brengen door Legaer in de ploeg te droppen ten nadele van De Sart. Even leek dat te werken, maar na een openingsfase vol goede bedoelingen doofde de lont van de Truienaars snel. Oostende, nog steeds niet volledig op niveau, probeerde nu toch aanspraak te maken op een gevleide zege. Op het uur kreeg Vandendriessche de beste kans van de wedstrijd, maar de Fransman knalde het leer pardoes op de paal. Ook Capon en Gano probeerden eens, maar hun pogingen waren telkens niet scherp genoeg. STVV raakte amper nog de middenlijn over, en als dat al eens lukte, werd het steevast (terecht) afgevlagd voor buitenspel.

Blunder Musona

Sint-Truiden mocht eigenlijk blij zijn met een gelijkspel, en dat besefte het ook toen het een dikke tien minuten voor tijd een mooie volley van Bjelica opnieuw gekeerd zag door Pirard, tevens de beste man op het veld bij de Kanaries. Een keerde kende STVV nog een opflakkering toen Vanhamel de nodige moeite kende met een vlam van Dussaut, en in de 88ste minuut gebeurde het ondenkbare: de winning goal van STVV. Musona kopte knullig terug op Vanhamel, Legear ging aan de haal met de bal en schoof het leer keurig onder Vanhamel. Geen verdiend punt voor Oostende, maar wel nog minstens tot dinsdag de rode lantaarn én nachtmerries voor voorzitter Coucke.