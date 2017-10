AA Gent kan niet winnen bij geplaagd Kortrijk dankzij heerlijke goal van ex-Buffalo Kage

KV Kortrijk en AA Gent hebben zaterdag in het Guldensporenstadion de punten gedeeld. Gent kwam op het uur op voorsprong dankzij Simon, een klein kwartier later nekte de pas ingevallen Hervé Kage zijn ex-club met een heerlijke goal: het werd 1-1.

Terwijl Yves Vanderhaeghe zijn vertrouwen schonk aan dezelfde elf spelers als vorige week, ging Yannis Anastasiou duchtig aan het roteren. Hierdoor verscheen Perbet uitgerekend tegen zijn ex-club voor het eerst dit seizoen bij een competitiewedstrijd aan de aftrap. Kagelmacher was dan weer het slachtoffer van zijn temperament, na een opstootje tijdens de vrijdagtraining met zijn coach mocht de Uruguayaan in de tribune plaatsnemen.

In Gent overheerste na de eerste thuiszege van het seizoen tegen Waasland-Beveren groot optimisme. En in Kortrijk namen de Buffalo’s de partij ook meteen in handen maar echt veel doelgevaar leverde dat niet op. Ondanks een overdonderend overwicht qua balbezit - in de eerste twintig minuten monopoliseerde Gent maar liefst 76% van de tijd de bal - konden de troepen van Vanderhaeghe offensief amper iets klaarmaken.

Het regende in het Guldensporenstadion niet alleen pijpenstelen maar ook slechte passes. Kortrijk slaagde er niet in om drie goede passes na elkaar bij elkaar te voetballen. Het enthousiasme op de tribunes verdween dan ook heel snel en wat overbleef was een triest schouwspel waarbij de twee teams amper in de buurt van het vijandelijke doel opdoken.

Asare redt op de lijn

Het venijn zat zoals vaak in het slot van het eerste bedrijf: Kortrijk slaagde er toen net iets beter in om druk te ontwikkelen op de bij wijlen onzeker ogende Gentse centrale as. Balverlies van Dejaegere luidde een scherpe tegenaanval in via Chevalier die een voorts volkomen onzichtbare Perbet aanspeelde maar de Fransman kon niet afdrukken omdat Mitrovic met een scherpe tackle de bal in hoekschop keerde. Even later kopte Kovacevic op hoekschop de bal strak in maar zijn poging werd dan weer door Asare voor de lijn weggewerkt.

Na de pauze was er amper iets te beleven in het Guldensporenstadion. Enkel een groepje enthousiaste Gentse fans probeerden de sfeer er in te houden met onder andere een mooie versie van Mia. Maar op het uur was het plots dan toch raak toen Simon - terug helemaal losgelaten door de defensief onbetrouwbare Attal - op voorzet van Gigot overhoeks binnentrapte.

Het was eventjes wachten op een scherpe reactie van de thuisploeg. Gent verzuimde om de partij helemaal op slot te gooien. Bronn liet tot tweemaal toe na om Kortrijk de doodsteek toe te dienen. En toen was er plots zowaar invaller Kage die een hoge voorzet van Chevalier enig mooi voorbij een kansloze Kalinic in doel buffelde. En diezelfde Kage zorgde als een meestergoochelaar voor spektakel. Chevalier liet de wenkende kans evenwel liggen. Het Gentse slotoffensief leverde evenmin nog een winnende treffer op. Zowel Milicevic als Sylla misten oog in oog met Kaminski.

