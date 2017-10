Herboren Racing Genk pakt verdiend de volle buit tegen Club Brugge

Racing Genk heeft een knappe zes op zes geboekt tegen Anderlecht en Club Brugge. Nadat het vorig weekend ging winnen met 0-1 in het Astridpark, won het nu in eigen huis met 2-0 van competitieleider Club Brugge. Ruslan Malinovskyi scoorde voor de rust een verrassende goal, diep in de tweede helft besliste Samatta de wedstrijd. Club blijft wel leider, met acht punten meer dan Charleroi. Racing Genk springt naar plaats acht. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Bij Club Brugge koos Ivan Leko voor Diaby in de basis, Dennis begon zo op de bank bij blauw-zwart. Verder stond ook Anthony Limbombe weer in de basis, nadat hij een wedstrijd geschorst was na zijn rode kaart tegen KV Oostende. Never change a winning team, dacht Genk-coach Albert Stuivenberg. Hij gaf het vertrouwen aan de elf die wonnen van Anderlecht.

Racing Genk speelde net als tegen Anderlecht met het volle vertrouwen, Club Brugge vond geen antwoorden in Limburg. Doelman Ethan Horvath moest goed tussenkomen op een afstandsschot van Alejandro Pozuelo, maar liet zich kort voor de rust wel ringeloren. Ruslan Malinovskyi deponeerde een vrije trap van aan de zijlijn over de Amerikaanse doelman van Club: 1-0 voor Genk was de verdiende ruststand.

Club moest in de tweede helft uit een ander vaatje tappen, maar vond geen antwoord tegen een goed georganiseerd Racing Genk. De tijd tikte weg voor de competitieleider, Genk zag het graag gebeuren. Diep in de tweede helft legde Samatta de 2-0 eindstand vast voor de Limburgers. Genk boekt een knappe 6 op 6 tegen Anderlecht en Club en springt naar een achtste plaats in de stand. Club blijft leider.

