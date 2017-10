Waasland-Beveren zet tegen Kortrijk scheve situatie recht en komt zowaar de top zes binnen

Waasland-Beveren heeft op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League een uitstekende zaak gedaan. Philippe Clement en de zijnen wonnen met 2-1 van KV Kortrijk en wippen zo naar een voorlopig vijfde plaats in de stand.

Over de eerste helft op de Freethiel kunnen we eigenlijk vrij kort zijn. De eerste kans was ook meteen de grootste en enige voor de pauze. Dierckx bekroonde zijn eerste basisplek bijna met een vroege goal. Hij kwam alleen voor Kaminski, maar de doelman van Kortrijk stond pal. Daarna was het vooral wachten op opwinding. Chevalier claimde dan maar onterecht een penalty, terwijl het vizier van goalgetter Thelin deze keer niet scherp stond.

Vrijwel meteen na de rust viel er een Kortrijks doelpunt uit de lucht. Met twee passes waren de Beverse verdedigers en doelman Roef volledig uitgespeeld. Budkivskyi omspeelde eerst een tackelende Buatu en legde dan de bal binnen in het lege doel. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker maar had pech toen een kopbal van Seck uiteenspatte op de paal.

Op het uur was daar dan toch de gelijkmaker. Opnieuw Seck sprong hoger dan alles en iedereen en buffelde de 1-1 voorbij Kaminski tegen de netten. Thelin zorgde bijna voor de 2-1 maar Rougeaux redde de bal op de lijn. Tien minuten voor tijd was daar dan toch de tweede Beverse goal. Morioka bracht de Freethiel in vervoering door een voorzet van Demir tegen de netten te koppen.

In de stand is Waasland-Beveren vijfde met 18 punten. KV Kortrijk blijft slechts dertiende met 10 punten waardoor het weer wat warmer wordt onder de voeten van Yannis Anastasiou.