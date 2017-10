Gouden wissels Vanhaezebrouck renderen: Anderlecht pas in het slot voorbij slap Zulte Waregem

Anderlecht heeft op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League drie broodnodige punten gepakt. Paars-wit had het niet makkelijk tegen een al bij al zwak Zulte Waregem maar won in het slot met 2-0 dankzij twee goals van invallers.

Vanhaezebrouck zette Stanciu in de basis bij Anderlecht in plaats van Gerkens, terwijl Sa startte in de plek van de zieke Dendoncker. Bij Essevee vatte De fauw centraal achterin post omdat Derijck geblesseerd moest afhaken. In doel kreeg Bostyn nog eens zijn kans, ten koste van Leali.

De jonge Bostyn dacht ongetwijfeld dat hij zich al na 9 minuten moest omdraaien voor een paars-wit doelpunt, maar dat was zonder Teodorczyk gerekend. De Poolse spits moest een prima assist van Stanciu enkel binnentikken maar trapte onbegrijpelijk over het lege doel van in de kleine rechthoek. Anderlecht was de betere ploeg maar echt flitsend was het allemaal niet.

Ook Zulte Waregem beleefde niet zijn beste avond. Het was wachten tot de 18e minuut alvorens de bezoekers in de buurt van de kooi van Sels kwamen. Olayinka trapte vanuit een schuine hoek over. Aan de overkant duwde Bostyn een schot van Onyekuru in hoekschop. Vlak voor rust stonden Teo en Onyekuru te slapen op een afgemeten voorzet van Stanciu, daarna trapte Onyekuru nog op Bostyn terwijl hij altijd had moeten afleggen voor de meegekomen Teo. Ruststand: 0-0.

Foto: Photo News

Zulte Waregem mist, Anderlecht profiteert

Anderlecht had dus altijd op voorsprong moeten staan, maar dat leverde niet meteen de motivatie op voor een swingend begin van de tweede helft. Enkel een vrije trap van Stanciu leverde een beetje opwinding op. Al deed Essevee niet veel beter. Op het uur kwamen ze een keer dreigen maar Madu kon zijn poging op een voorzet van Coopman niet kadreren. Het Brusselse publiek begon te morren, zeker toen Teo alweer een kans liet liggen en Hanni een afvallende bal naast trapte.

In de 66e minuut kreeg Zulte Waregem een penalty na een lichte fout van Trebel op De Pauw. Kaya zette zich met een korte aanloop achter de bal maar Sels redde de elfmeter in twee tijden. Meteen daarna ontsnapte paars-wit opnieuw. Olayinka pakte uit met een schitterende omhaal maar de retro van de Nigeriaan ging net naast de paal over de achterlijn.

Tijd voor twee wissels dacht HVH: Gerkens en Harbaoui kwamen erin voor Teo en de nochtans sterke Stanciu. En dat rendeerde meteen. Héérlijke pass van Kums en Gerkens knikte de 1-0 binnen. Enkele minuten later kreeg Vanhaezebrouck helemaal gelijk. Hanni met de voorzet en nu was het Harbaoui die de bal voorbij Bostyn kopte: 2-0.

In de stand totaliseert Anderlecht nu 21 punten na twaalf wedstrijden, goed voor een voorlopig derde stek. Door het verlies van Club Brugge in Genk bedraagt de achterstand nu negen punten.