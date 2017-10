De bodem van de put: KV Mechelen zakt (ondanks ontslag Ferrera) naar laatste plaats

KV Mechelen is er ook na het ontslag van Yannick Ferrera niet in geslaagd de negatieve spiraal te doorbreken: Malinwa verloor in eigen huis met 0-2 van Lokeren, en is nu laatste in het klassement. Maric opende al in de eerste minuut de score, Skulason bezegelde in de slotfase het lot van de Maneblussers. Die kregen nochtans een pleiade aan kansen, maar kregen de bal maar niet tegen het net… Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Bij de thuisploeg namen assistenten Tom Caluwé en Sven Swinnen het heft in handen voor de komst van Lokeren: in afwezigheid van de geschorste Cocalic zakte El Messaoudi terug naar de verdediging, en in de spits kreeg Nicklas Pedersen zijn kans. Bij de bezoekers behield coach Peter Maes het vertrouwen in het jonge talent Benchaib, terwijl ook Kehli aan de aftrap kwam.

Maes mocht op bezoek bij zijn ex-club ook al zeer vroeg juichen: ref Nathan Verboomen had de partij nog maar net op gang gefloten toen Maric de openingstreffer scoorde: een elleboogstoot van Seth De Witte werd bestraft met een vrije trap voor Skulason, die door Kehli goed achteruit werd gekopt naar de attente Maric.

Mijat Maric opende al in de eerste minuut de score Foto: BELGA

De vroege opdoffer kwam het vertrouwen van de thuisploeg niet ten goede, en het publiek begon al vroeg te morren. Lokeren hield controle en probeerde met snedige tegenaanvallen KV Mechelen in verlegenheid te brengen. Iets voorbij het kwartier kreeg Soder de nodige tijd om voor te zetten, maar Cobbaut ontzette de bal. Ook De Sutter en Benchaib mochten vrij aanleggen, maar kwamen niet tot scoren.

De thuisploeg wilde wel, maar kwam moeilijk tot kansen. Het was wachten tot bijna op het halfuur toen Tomecak na een knappe aanval Bandé bereikte, maar Verhulst bracht redding. In tussentijd strooide Verboomen ook nog met vijf gele kaarten. Het venijn van de eerste helft zat bijna in de staart toen Malinwa tot tweemaal toe dicht bij de gelijkmaker kwam. Vooral toen Croizet na uitglijden van Filipovic alleen op Verhulst mocht af gaan leek een doelpunt niet veraf, maar Verhulst redde met een knappe beenveeg.

Frustratie bij KV Mechelen Foto: Photo News

Voor Malinwa komt er zo een einde aan een knappe reeks van 24 wedstrijden waarin het in eigen huis minstens één doelpunt scoorde.