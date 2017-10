STVV doet het opnieuw in slotminuut en springt naar tweede plaats

STVV heeft donderdagavond de kans laten gegrepen om over Anderlecht en Charleroi naar de tweede plaats in de Jupiler Pro League te springen. De Kanaries kenden in eigen huis veel pech tegen een bitsig spelend Moeskroen - dat vooral naar Stayen was gekomen om de nul te houden - maar scoorde net zoals vorige week de winning goal in de slotminuut . Dimitrios Goutas verzilverde een assist van Jonathan Legear in de 92e minuut. Het werd 1-0. Moeskroen dondert uit de top-zes. Bekijk de samenvatting om 23u op Sportwereld.be.