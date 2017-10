Zulte Waregem maakt einde aan rotreeks, KV Mechelen nu alleen laatste

Zulte Waregem is er na vier opeenvolgende nederlagen eindelijk nog eens in geslaagd om te winnen. Essevee versloeg in eigen huis rode lantaarn KV Mechelen met 2-1. Doelpunten voor de thuisploeg waren van Walsh en Leya-Iseka, tussenin scoorde Bandé met een fantastische omhaal de gelijkmaker. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Francky Dury is een God in Waregem. Ondanks de 0 op 12 en het feit dat Essevee uit de top zes is gevallen, zongen de fans in de spionkop hem voor de aftrap al toe. Dury werd gehuldigd omdat hij vorige woensdag op Anderlecht zijn 400ste match als trainer van Zulte Waregem afwerkte. Die won hij niet, dan maar beter doen in de 401de wedstrijd moet de coach gedacht hebben. Alweer moest hij noodgedwongen aan zijn defensie sleutelen. De fauw ontbrak met last aan de knie waardoor Walsh weer naar de rechtsback verhuisde en Baudry centraal naast Heylen kwam te staan. Doumbia, Madu en Kaya zaten op de bank. De Mets, Hamalainen en Leya Iseka namen hun plaatsen in. Aan de overkant wisselde interim-coach Tom Caluwé slechts een iemand: Ganvoula startte, Pedersen zat op de bank.

Essevee wilde na die pijnlijke 0 op 12 weer aanknopen met een zege tegen de rode lantaarn. Dat konden we duidelijk afleiden uit de blitzstart die Zulte Waregem nam. Nog in de eerste minuut kon Coosemans Heylen verhinderen om de 1-0 binnen te trappen na een vrijschop. Remember vorige speeldag toen KV Mechelen na één minuut op achterstand stond tegen Lokeren. De thuisploeg ging op zijn elan voort. Na een voorzet van De Pauw knikte Leya Iseka krachtig in vanop de rand van de zestien, Coosemans bracht alweer redding. De partij verwaterde al snel in een pot voetbal tussen twee ploegen met weinig vertrouwen. Vooral KV Mechelen maakte niets klaar, met Croizet in een spreekwoordelijke glansrol die veel balverlies leed. Zulte Waregem daarentegen dreigde vooral via Leya Iseka. Een afgeblokt schot van de broer van Michy Batshuayi kon Coosemans nog net van onder de lat wegslaan. Tot Essevee op het halfuur kreeg waar het recht op had: een voorsprong. Olayinka bracht met een indraaiende trap de bal voor doel. Walsh en Cobbaut gingen in duel, maar raakten het leer niet waardoor Coosemans op het verkeerde been stond. Maar dan herviel Essevee weer in zijn oude kwalijke gewoonte van de laatste weken: gemakkelijke goals weggeven. Matthys trapte een voorzet en Heylen en Baudry keken hoe Bandé met een omhaal zijn zevende van het seizoen binnen knalde. Keeper Bostyn ging ook niet helemaal vrijuit.

Imitatie Bandé

Essevee bleef op zoek gaan naar een voorsprong, maar het was zowaar KV Mechelen dat even meer de bal had. Lang bleef dat liedje niet duren. Alleen vond Zulte Waregem niet altijd de juiste oplossingen en bij momenten maakten de spelers het te ingewikkeld. Tja, zonder vertrouwen spelen heet dat dan zeker? Tot op het uur Walsh een imitatie probeerde van Bandé. Zijn omhaal mislukte, maar Leya Iseka kopte tergend traag voorbij een grabbelende Coosemans. Weer was het Croizet die met balverlies aan de basis lag. De Fransman mocht twee minuten later dan ook gaan douchen. Na het doelpunt van Essevee viel de wedstrijd een beetje stil. KV Mechelen probeerde wel, maar veel dreiging kwam er niet. Voetballend was het allemaal veel te weinig, slechte kaatsen, verkeerde communicatie, enz. Zulte Waregem kwam nog even met de schrik vrij toen Ganvoula net niet bij een diepe bal van Schoofs kon en een afstandsschot van Rits zoefde naast. Kawaya trapte net voor affluiten een vrije trap nog net naast.

Essevee komt met deze overwinning weer in de top zes omdat de andere clubs in de buurt vandaag (zondag) nog aan de bak moeten. KV Mechelen zet maar beter haast achter de komst van een nieuwe coach. Daar heeft Malinwa nood aan wil het snel wegkomen van de laatste plaats.