Club Brugge pakt ruime zege tegen nummer twee STVV en trekt met negen punten voorsprong naar Anderlecht

Leider Club Brugge heeft zondagnamiddag de topper tegen de nummer twee STVV ruim en verdiend gewonnen met 4-1. Club had het in de eerste helft niet makkelijk met de Truidenaars, maar nam na de pauze makkelijk afstand. Er was ook opnieuw een opmerkelijke strafschopfase met een videoref. Door deze zege trekt Club Brugge komende zondag naar Anderlecht met een voorsprong van negen punten op de aartsrivaal.

Ivan Leko wijzigde zijn basiselftal op twee plaatsen in vergelijking met de verloren wedstrijd in Genk van afgelopen woensdag. Dat Dennis opnieuw zijn plaats diep in de spits veroverde op Diaby was geen verrassing, dat keeper Horvath het gelag betaalde voor zijn foutjes van de voorbije weken was dat wel. De Amerikaanse reus vloog naar de bank, Guillaume Hubert mocht voor het eerst plaatsnemen tussen de palen. “Maar dat betekent niets voor de komende weken. Op dit moment is er geen vaste nummer één bij ons”, waarschuwde Leko vooraf.

En het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Horvath komende zondag op Anderlecht opnieuw eerste doelman wordt van Club, want bij de eerste grote kans van STVV ging interim-keeper Hubert meteen in de fout. De 23-jarige Waal kwam niet uit op een voorzet van Antunes en duwde vervolgens een centraal gekopte bal van Jonathan Legear met de voet in eigen doel. Het betekende een snelle gelijkmaker nadat twee minuten eerder Ruud Vormer Club iets voorbij het kwartier met een heerlijk schot in de kruising op voorsprong had geknald.

Foto: JEFFREY GAENS

Alles te herdoen voor de West-Vlamingen, die net zoals in de voorbije matchen tegen Antwerp en Genk moeite hadden om in het juiste ritme te geraken. Maar zoals zo zo vaak al dit seizoen kan Club in moeilijkere momenten rekenen op zijn kracht op stilstaande fases. Assistkoning Vormer lepelde een hoekschop op de knikker van Denswil en die kopte de thuisploeg vlak voor de pauze naar een 2-1-ruststand.

Ook in het begin van de tweede helft draaide het nog niet zoals gehoopt voor Club Brugge en dus greep Ivan Leko in. Hij haalde zijn spitsenduo Dennis-Wesley naar de kant en bracht Diaby en Vossen tussen de lijnen. Vossen kreeg meteen een uitstekende mogelijkheid om te scoren, maar de Limburgse aanvaller knalde een rebound over het lege doel. Geen man over boord voor Vossen, want vijf minuten later kwam de 3-1 er wel via zijn voet. Vanop de strafschopstip waar ref Bram Van Driessche de bal had gelegd na een foutje van STVV-keeper Pirard op Vormer. Tussen de fout en de penalty van Vossen zaten verschillende minuten want Van Driessche en de videoref hadden veel tijd nodig om te oordelen over de strafschop. Geen makkelijke beslissing trouwens want Pirard had Vormer wel geraakt in het strafschopgebied, maar de Nederlander ging wel erg graag over de armen van de Truiense keeper.

Foto: BELGA

Het derde doelpunt van Club deed de match dood. De kopjes gingen naar beneden bij de Limburgers en de leider kreeg nog een karrenvracht aan open doelkansen. Jelle Vossen had een hattrick kunnen maken, maar de voormalige topscorer miste scherpte. Spitsbroeder Abdoulay Diaby slaagde er wel nog in om één van zijn kansen te verzilveren. Goed voor zijn eerste treffer van het seizoen.

Foto: BELGA

Zo werd het uiteindelijk toch een vrij makkelijke thuiszege voor Club Brugge, dat na de nederlaag op Racing Genk opnieuw vertrouwen tankt voor de topper op het veld van Anderlecht. Het diept de kloof met de aartsrivaal opnieuw uit tot 9 punten. Een comfortabele voorsprong om komende zondag naar het Astridpark af te zakken. STVV tuimelt van de tweede naar de vierde plaats in de ranking.

Bekijk hier alle uitslagen en het klassement van de Jupiler Pro League.