Anderlecht bibbert naar zege na desastreuze tweede helft in Eupen

Anderlecht heeft op bezoek bij Eupen een verrassend moeizame 2-3 zege geboekt. Paars-wit had nochtans dankzij twee owngoals en een doelpunt van Hanni bij de rust al een geruststellende 0-3 voorsprong, maar stelde voetballend teleur. In de tweede helft oefende Eupen grote druk uit, maar na de eerredder van kapitein Luis Garcia (op het uur) kwam de aansluitingstreffer in de slotminuut te laat. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Het Parijse Prinsenpark wacht dinsdag, het ommetje langs de Eupense Kehrweg moesten ze erbij nemen. Die indruk gaf Anderlecht toch tijdens het matchbegin. Paars-wit – zonder Stanciu en Kara (gespaard door zijn knieproblemen) en met Gerkens en de genezen Dendoncker – ontsnapte na twaalf seconden zelfs aan het snelste tegendoelpunt dit seizoen. Afif knalde een knap opwippertje van Luis Garcia naast. De thuisploeg domineerde en had net na het kwartier een penalty kunnen krijgen na hands van Trebel. Boucaut volgde het voorbeeld van Delferière in Charleroi en liet begaan. Voor een eerste goeie doelpoging van Anderlecht was het wachten tot na de twintigste minuut. Trebel ging zijn kans van ver, de bal zoefde een metertje naast.

Olivier Deschacht viert de 0-1 Foto: Photo News

Dat Anderlecht toch met een comfortabele 0-3 voorsprong de rust introk had het te danken aan de bereidwillige medewerking van de thuisploeg. Leye toonde zijn torinstinct met het hoofd – jammer genoeg in het verkeerde doel – op een vrije trap van Trebel en nauwelijks 100 seconden later devieerde ook Wague een ongevaarlijk schot van Onyekuru in eigen doel. ‘Danke Danke, Bitte Bitte’, zeggen ze dan in Eupen. Nummer drie nam Anderlecht toch maar voor eigen rekening. Een zeldzame goede aanval vanop rechts werd door Hanni van buiten de zestien perfect in het hoekje gekruld. De enige bal tussen de palen van de bezoekers voor rust maar wel goed voor de 0-3. Veel meer gevleid dan dat zal een rustscore voor Anderlecht dit seizoen niet meer worden.

Sofiane Hanni bezorgde Anderlecht een uiterst gevleide 0-3 ruststand Foto: BELGA

Desastreuze tweede helft

Ondanks alle pech weigerde Eupen zich neer te leggen bij de nederlaag. De jongens van Condom drukten een lusteloos Anderlecht ook na de rust tegen het eigen doel. Sels moest alles uit de kast halen om een mislukte voorzet van Afif uit de winkelhaak te duiken maar was enkele minuten later kansloos op een heerlijk schot van Luis Garcia. De 1-3 gaf de Eupense burger nog meer moed. Blondelle kreeg een niet te missen kans op een snelle aansluitingstreffer maar mikte onbegrijpelijk op de paal. Sels werd geen minuut rust meer gegund. De doelman pareerde in een typerende fase zelfs drie snel op elkaar volgende kanonskogels van Fadlalla, Lazare en opnieuw Fadlalla.

Eupen-kapitein Luis Garcia scoorde op het uur de 1-3 Foto: BELGA

Anderlecht snakte naar het einde en leek in het slot zijn verlossende treffer te krijgen via een afgeweken schot van Gerkens maar Boucaut keurde de 1-4 af. Op de tegenaanval bediende Fadlalla vanop links Ocansey nog voor de 2-3 maar verder dan dat kwam een moedig Eupen niet meer. Anderlecht komt zo bijzonder goed weg aan de Kehrweg, en wipt voorlopig over STVV naar de derde plaats in het klassement op zes punten van leider Club Brugge. Een meer dan verdienstelijk Eupen maakte er opnieuw een spektakelstuk van, maar blijft achter met lege handen en moet bang afwachten wat KV Oostende en KV Mechelen vanavond doen.

Matz Sels was de enige Anderlecht-speler op niveau Foto: Photo News