Antwerp zorgt voor ommekeer, maar incasseert zelf late gelijkmaker in 92ste minuut

Moeskroen heeft in extremis een punt kunnen halen tegen Antwerp. De thuisploeg kwam vroeg op voorsprong via debutant Nathan De Medina, maar Ardaiz en Matheus zorgden voor de totale ommekeer. Maar de grote extase was uiteindelijk voor de Henegouwers nadat De Medina zich tot man van de match kroonde met een late 2-2 gelijkmaker in de 92ste minuut.

Degradatievoetbal? Het duel tussen Moeskroen en Antwerp was door de rare bokkesprongen van de Jupiler Pro League een match voor een plek in de top zes. De Henegouwers begonnen aan de partij als zevende in de klassering, maar konden al vier speeldagen geen overwinning boeken. Dan zakte neo-eersteklasser Antwerp met beter papieren af naar Le Canonnier, maar The Great Old moest het wel zien te doen zonder targetman Obbi Oulare, die vorige week geblesseerd uitviel, en Geoffry Hairemans. De middenvelder startte tot nu toe in elke competitiematch voor Antwerp, maar tegen Moeskroen zette hij zijn specialist van de stilstaande fases verrassend op de bank.

En dat zou de Antwerp-coach zich al snel beklagen. De bezoekers begonnen nochtans goed aan de match, maar na tien minuten toonde Nathan De Medina zich de wakkerste na een hoekschop en tikte de bal voorbij Bolat in doel. Een droomdebuut voor de jonge speler, die voor het eerst aan de aftrap verscheen voor Moeskroen in de Jupiler Pro League en meteen bedankte met een doelpunt.

Foto: BELGA

Blunder Bolat

Na de openingsgoal kregen we een open wedstrijd, maar grote kansen bleven uit. Tot op het halfuur Dequevy een snelle counter van Antwerp bijna kon bekronen met de gelijkmaker, maar Bailly bracht redding op diens boogbal. De eerste van een reeks kansen voor The Great Old. Hairemans, die de geblesseerde N’Diaye was komen vervangen, probeerde het en ook Dequevy kreeg twee kansen op de 1-1. Maar de bal wilde er niet in.

En dan wil een oud voetbalgezegde dat de goal weleens in de eigen kooi kunnen vallen. Bolat riep bij een uittrap dat zijn ploeggenoten naar voor mochten trekken, maar trapte de bal pardoes tegen Rotariu. De Antwerp-doelman maakte zijn eigen foutje wel goed.

Foto: BELGA

Beheerst

Het was illustrerend voor een gezapige pot voetbal dat er een flater nodig was om een doelkans tot stand te brengen. De pogingen van Bolingi en Dequevy konden nauwelijks kansen genoemd worden. Dan was de kopbal van Bolingi dat predikaat al meer waard, maar hij knikte naast.

Maar weer: wie niet scoort, moet zelf het deksel op de neus vrezen. En daar ging Antwerp een pak efficiënter mee om dan de thuisploeg. Batubinsika zette met een heerlijke steekpass Ardaiz voor doel en de invaller tikte beheerste langs Bailly binnen.

Foto: Photo News

Extase en tristesse

Een verlossende goal voor de bezoekers, die meteen op zoek gingen naar de totale ommekeer. Lang liet die ook niet op zich wachten. Acht minuten later kopte Batubinsika een corner pal op Bailly, maar Matheus was goed gevolgd om de rebound binnen te tikken. Antwerp in extase, maar die vreugde zou in de slotfase omslaan in grote tristesse.

Foto: BELGA

In de extra tijd kopte De Medina - jawel, weer hij - een vrije trap achterwaarts over Sinan Bolat tegen de Antwerpse netten en redt zo een punt voor de thuisploeg. Antwerp verlekkerde zich al op de drie punten en een stevigere positie in top zes, maar gooide uiteindelijk twee punten te grabbel en hield slechts één punt over.

Bekijk hier de uitslagen van de dertiende speeldag en het klassement