De wederopstanding van KV Oostende: eerste zes op zes van het seizoen

KV Oostende is dankzij een 0-3 zege op het veld van Lokeren de gedeelde laatste plaats in het klassement kwijt. Akpala opende al vroeg in de wedstrijd de score voor de bezoekers, Musona verdubbelde de voorsprong net voor rust. Rezaeian zette net voor affluiten de overdreven eindstand op het scorebord. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Oostende had er een bewogen week opzitten. Frank Berrier en Zinho Gano, de twee topschutters, werden disciplinair geschorst en waren zaten niet in de selectie. De Kustboys speelden die zorgen vrijwel meteen van zich af. Doelman Davino Verhulst kon een schot van Musona onvoldoende wegwerken, Akpala was er als de kippen bij om de rebound binnen te knikken. Een droomstart voor de bezoekers. Bij Lokeren werd de malaise nog groter. Nog voor het kwartier moest aanvoerder Killian Overmeire de strijd staken. Rassoul was zijn vervanger.

Killian Overmeire moest al vroeg naar de kant Foto: Photo News

“We moeten iets meer vanuit de actie spelen in plaats van de reactie”, stelde Peter Maes voor de match. Oostende liet de bal aan Lokeren, maar de Oost-Vlamingen speelden veel te traag om de bezoekende defensie te ontgrendelen. Plots viel er dan toch een kans uit de lucht. Kehli vond met een listig balletje De Sutter in de zestien, die knikte goed tegenvoets, maar Dutoit haalde met een ultieme reflex de bal nog van de lijn. Hij blesseerde zich daarbij wel aan de hand, maar na verzorging kon hij weer verder.

KVO-doelman William Dutoit Foto: BELGA

Oostende speelde met vertrouwen en rekende in de omschakeling op een zeer bedrijvige Musona, maar uitgespeelde kansen speelden de bezoekers nauwelijks bij elkaar. Maric verwerkte een lage schuiver ei zo na in eigen doel. Verhulst reageerde attent. Diep in blessuretijd werd Lokeren koud gepakt. Siani stuurde Musona met een splijtende pass diep en verschalkte de teruglopende doelman Verhulst in de korte hoek: 0-2.

Knowledge Musona verdubbelde net voor rust de Oostendse voorsprong Foto: BELGA

Zo slap Lokeren aan de eerste helft begon, zo gretig begon het aan de tweede. Filipovic knikte een afleggertje van Söder van dichtbij onbegrijpelijk over doel. Dit had altijd de aansluitingstreffer moeten zijn. Oostende kwam meteen met de schrik vrij. De Lokerse opflakkering duurde welgeteld twee minuten. Nadien verviel Lokeren in hetzelfde spelbeeld als voor rust: veel balbezit, maar te weinig tempo. Oostende was al lang tevreden met de dubbele voorsprong en speelde de wedstrijd rustig uit. Bjelica vergat de wedstrijd af te maken, maar dat bleek slechts uitstel van executie. Op de counter schoof de pas ingevallen Rezaeian de 0-3 eindstand op het bord. Voorzitter Marc Coucke danste er op los samen met de supporters.

KVO-coach Custovic viert met Rezaeian na de 0-3 Foto: BELGA

Oostende kon zo voor het eerst dit seizoen twee opeenvolgende wedstrijden winnen en schuift op in het klassement. Lokeren blijft op een voorlopig elfde plaats hangen. De manschappen van Peter Maes pakten thuis amper 6 op 36.