Racing Genk is er na de zes op zes tegen topclubs Club Brugge en Anderlecht niet in geslaagd in Kortrijk een verlengstuk te breien aan zijn goede reeks. Na een slappe pot voetbal werd het 0-0, al hadden de Limburgers in de slotfase wel een uitgelezen kans om te scoren in de slotfase, maar Karelis liet na tussenkomst van de videoref een strafschopdoelpunt liggen. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!