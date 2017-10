Twee niet gefloten strafschoppen nekken AA Gent in Charleroi

Charleroi heeft vrijdagavond de openingsmatch van de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 gewonnen van AA Gent. De bezoekers voelden zich achteraf bekocht door scheidsrechter Sébastien Delferière die de bal twee keer op de stip had kunnen leggen, maar dat ondanks de aanwezigheid van de videoref niet deed. Door de zege wipt Charleroi voorlopig opnieuw over STVV naar de tweede plaats. AA Gent blijft hangen op de twaalfde plaats.

Na een 2 op 9 was Charleroi zijn tweede plaats in de Jupiler Pro League kwijt geraakt aan STVV. AA Gent had na de komst van Yves Vanderhaeghe zijn remonte naar de top-zes ingezet, maar moet bijna een foutloos parcours rijden om op het einde van de reguliere competitie aanspraak te kunnen maken op Play-off 1. Om maar te zeggen, er zat spanning op de openingswedstrijd van de dertiende speeldag.

Foto: BELGA

De wedstrijd begon meteen met een erg omstreden fase. De bezoekers claimden na vier minuten terecht een strafschop na contact tussen Kubo en Dessoleil in de zestien meter, maar zelfs na ingrijpen van de videoref wees scheidsrechter Delferière niet naar de stip. Na een kwartier ging de Gentse storm liggen en herstelde Charleroi het evenwicht. Dat leverde pas na 33 minuten een eerste grote kans op. Dodi Lukebakio knalde de wenkende mogelijkheid echter op Mitrovic . Net toen ook het Henegouwse offensief leek te gaan liggen, sloeg de thuisploeg toe. Rezaei profiteerde van een slechte pass van Asare en duwde de bal tot bij Benavente. Die liet Kalinic geen kans: 1-0 op slag van rust.

Ook na de pauze bleven aanvankelijk de beste mogelijkheden voor de thuisploeg. Halfweg de tweede helft was het opnieuw Cristian Benavente die raak trof. De Peruviaan reageerde het snelst na een knal van Rezaei op de paal: 2-0 en de match leek gespeeld.

Yves Vanderhaeghe gunde Thomas Foket zijn eerste speelminuten na zijn hartoperatie van afgelopen zomer (lees meer) en die invalbeurt leek de Gentenaars een mentale opkikker te geven. Want amper een minuut later scoorde Yaya Kubo - die helemaal niet in de match zat - met een wondermooie krul de aansluitingstreffer.

Foto: BELGA

Het sein voor een dolle slotfase waarin AA Gent de thuisploeg helemaal tegen het eigen doel duwde. Met nog één gigantische kans tot gevolg. In de blessuretijd redde Penneteau met een handje een fraaie vrije trap van Milicevic. De rebound voor een leeg doel werd door enkele Gent-spelers op onbegrijpelijke wijze gemist. In het geharrewar daarna beroerde Diandy de bal met de hand in het strafschopgebied, maar Delferière floot opnieuw geen penalty. Tot grote consternatie van Yves Vanderhaeghe, die zich achteraf wel bekocht mocht voelen.

Charleroi is voorlopig opnieuw tweede. Het telt nu twee punten meer dan STVV dat zondag naar Club Brugge treft. AA Gent blijft hangen op de twaalfde plaats. Play-off 1 halen is opnieuw flink wat moeilijker geworden voor de Buffalo’s.

