Oostende overklast Zulte Waregem met tien man (met ook een glansrol voor de videoref)

KV Oostende rukt verder op in de Jupiler Pro League. De Kustboys versloegen in een sterke partij Zulte Waregem met 4-2, hoewel ze bijna de hele tweede helft met een man minder moesten volmaken na een meer dan terechte rode kaart voor Jali. Op dat moment stond het al 2-0 na een wervelende eerste helft van de thuisploeg, maar ook met een man minder konden de bezoekers geen ommekeer verwezenlijken. Complimenten voor KVO. En voor de videoref, die een week na het weekend vol miserie een doelpunt van Cordaro terecht afkeurde wegens handspel.

Zulte Waregem zakte vol vertrouwen af naar de Versluys Arena. Vorig weekend knoopten ze in de competitie weer aan met een zege na een 0 op 12 en dan kwam de Europese overwinning nog op het veld van Vitesse. Een nieuwe zege zou de bekerwinnaar van afgelopen seizoen in het klassement doen stijgen naar plek vijf in het klassement. Maar stijgen is ook wat tegenstander KV Oostende sinds de komst van trainer Adnan Custovic doet. De afgelopen twee wedstrijden werden telkens met duidelijke 3-0 cijfers gewonnen en daardoor stegen de Kustboys van de laatste naar de dertiende plaats in de Jupiler Pro League.

Maar van dat verschil in klassering was in de eerste helft weinig te merken. De thuisploeg nam de match meteen stevig in handen, wat in het openingskwartier drie goede kansen opleverde. Telkens met dezelfde man in de hoofdrol: Knowledge Musona. Maar de Zimbabwaan kon niet scoren, al had zijn schot op de paal een beter lot verdiend.

Foto: BELGA

Man-in-vorm

Dan was Brecht Capon een pak efficiënter. De middenvelder verkeert in een bloedvorm. Anderhalve week geleden lukte hem een hattrick en ook tegen Zulte Waregem was hij op post. Één schietkans, meteen goal. Marc Coucke mocht opnieuw vieren op de tribune.

Zulte Waregem onderging de wet van de sterkste aan de kust. Na 25 minuten kon De Pauw een eerste keer aanleggen, maar hij trapte naast. Geen twee minuten later had Musona dan toch de weg naar de goal gevonden. En ook zijn voorbereiding mocht er best wezen: eerst balletje knap uit de lucht plukken en dan in de verste hoek binnenwerken. Knap. 2-0.

Foto: BELGA

Videoref

Wat moesten de bezoekers hopen voor de tweede helft? Geen zware nederlaag. Of toch niet? Want nog geen vijf minuten na het begin van een op het eerste gezicht overbodige tweede helft, maakte KVO het zichzelf lastig. Andile Jali ging op de kuit van Coopman staan. Ref Lambrechts wilde eerst de gele kaart trekken, maar bedacht zich dan en toonde de meer dan terechte rode kaart. Jali naar de kleedkamer, Zulte Waregem weer met nieuwe hoop.

Foto: BELGA

En dat doet wat met een ploeg. Met de ruimte die ze plots vonden, konden de spelers van Zulte Waregem zowaar een doelpunt maken. Leya Iseka leek de bal met de hand mee te grissen en speelde dan af aan Cordaro, die netjes binnentrapte. De aansluitingstreffer? Neen, want Lambrechts kreeg van de videoref het signaal in zijn oortje dat er een hand was gebruikt in de voorafgaande actie. Na raadpleging van de videobeelden keurde hij dan ook de goal af. Chapeau, videoref.

Genadeschot

Maar de goal van Zulte Waregem kwam uiteindelijk toch. Sander Coopman klom het hoogst bij een voorzet van Kaya en kopte voorbij Dutoit. Verder dan de aansluitingstreffer kwamen ze echter niet. Tien minuten voor tijd gaf Hamalainen een stevige por aan Capon in het strafschopgebied. De videoref maakte nog even aanstalte om tussenbeide te komen, maar dat was niet nodig. Siani zette de elfmeter keurig om.

Foto: BELGA

Zulte Waregem moest de kelk helemaal tot op de bodem ledigen. De nummer zeven van het klassement ging nog op zoek naar een nieuwe aansluitingstreffer, maar liep op een dodelijke counter. Zivkovic was de man van het genadeschot: 4-1.

Hamalainen scoorde nog tegen met een kopbaldoelpunt, maar voor een sensationele terugkeer was het veel te laat. Zulte Waregem staat zo weer met de voeten op de grond. Bij KV Oostende verkeren ze even in hogere sferen na een knappe 9 op 9.