AA Gent boekt duur bevochten en belangrijke zege tegen Standard

AA Gent heeft de veertiende speeldag van de Jupiler Pro League geopend met een duur bevochten maar verdiende zege tegen Standard: 1-0. Yaremchuk scoorde zijn eerste goal van het seizoen, waarna de wedstrijd helemaal openbrak en we nog tal van kansen kregen aan beide kanten maar gescoord werd er niet meer. De Buffalo’s blijven ondanks de drie (belangrijke) punten nog wel hangen in de rechterkolom maar nemen wel wat verder afstand van de gevarenzone en vinden stilaan weer aansluiting. Standard dreigt na een nieuwe uitnederlaag weer terug te zakken in de middenmoot.

Heel wat wijzigingen bij AA Gent na de nederlaag in Charleroi: Marcq en Milicevic verdwenen uit de ploeg en Simon was geblesseerd, waardoor Machado, Kalu en Esiti in de ploeg kwamen. Foket begon opnieuw op de bank. De Rouches klopten op eigen veld waasland-Beveren met 3-1 en coach Sá Pinto gaf dezelfde elf jongens het vertrouwen. Voor Ndongala en Scholz was er dus nog steeds geen plaats in de basis bij de de Luikenaren.

Foto: BELGA

De wedstrijd begon met vuurwerk naast het veld en het inspireerde de thuisploeg om een furieuze start te nemen. Ochoa hield zijn ploeg echter recht op een kopbal van Mitrovic en kreeg assistentie van Cavanda bij een poging van Gigot, Esiti knalde over en Dejaegere trapte knap in de draai maar net naast. Standard moest het spel ondergaan, Sa Pinto wond zich danig op in de gang van zaken en na amper zeven minuten was het al hommeles met de Luikse coach. De theatrale Portugees stond al neus aan neus met de vierde ref waarna de sterk fluitende scheidsrechter Wim Smet de gemoederen moest komen bedaren. En daarin slaagde.

Foto: BELGA

Een gretige Samuel Kalu bleef de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. De Nigeriaan zorgde voor gevaar met scherpe hoekschoppen en een prima pegel maar doelman Ochoa tikte nog net over. Standard kwam na een halfuur toch beter in de match maar Orlando Sa en Marin vonden doelman Kalinic op hun weg. Zo gingen we rusten met 0-0 na een onderhoudende pot voetbal.

Foto: BELGA

De Rouches kwamen het best uit de kleedkamer en zetten AA Gent vast op de eigen speelhelft, maar toch viel de goal aan de overkant. Machado haalde voor het eerst de achterlijn en de Colombiaan stifte de bal over doelman Ochoa, Yaremchuk stond op de juiste plaats en kon niet meer missen met het hoofd: 1-0. Het was het eerste doelpunt dit seizoen van de jonge spits die uit zijn dak ging en nog geel kreeg voor het uittrekken van zijn shirt.

Foto: BELGA

Standard moest nu komen en de wedstrijd brak helemaal open, met meteen nog twee kansen voor de Buffalo’s maar Dejaegere mikte net naast en Ochoa was net op tijd om een blinde terugspeelbal van Luyindama te neutraliseren. Maar ook de Rouches kregen kansen: toen Mpoku dan toch wat ruimte kreeg, moest een attente Kalinic uitpakken met een voetveeg.

Foto: Photo News

Standard probeerde terug te knokken en leek ook de stand in evenwicht te brengen maar Mpoku slaagde geraakte eerst niet voorbij een bos benen en Carlinhos slaagde erin om een heerlijk uitgespeelde counter van Sa en clevere Mpoku alsnog naast te besluiten...

AA Gent kwam er niet meer uit en Vanderhaeghe bracht met Sylla en Milicevic twee nieuwe aanvallers. De twee invallers toonden zich meteen maar Ochoa was opnieuw attent op pogingen van Milicevic en Asare.

Foto: Photo News

Ook Foket mocht zijn wederoptreden voor eigen volk nog vieren met zijn eerste minuten in de Ghelamco Arena na zijn hartoperatie. De Rouches waren echter leeggestreden terwijl de thuisploeg controleerde: gescoord werd er niet meer in een voorts erg genietbare partij.

AA Gent springt zo (voorlopig) over Lokeren naar de elfde plaats, Standard heeft slechts drie puntjes meer en kan later dit weekend nog terugzakken in de middenmoot.

Bekijk hier de stand in de Jupiler Pro League!