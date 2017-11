Geen winnaar in duel der doelmannen: Genk kan tegen Lokeren alweer niet winnen

Genk heeft zaterdagavond in eigen huis Lokeren niet kunnen kloppen. De Limburgers botsten in de tweede helft op een ijzersterke Davino Verhulst, die met enkele briljante reddingen de nul kon houden. Ook Genk-doelman Vukovic schudde enkele knappe saves uit de mouwen: het werd 0-0, het zevende gelijkspel op veertien wedstrijden voor Genk. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Ondanks het teleurstellende gelijkspel van de week voordien in Kortrijk wijzigde coach Albert Stuivenberg de basisopstelling van Genk niet. Peter Maes, te gast bij zijn vorige werkgever, voerde drie wissels door. Overmeire, die tegen KV Oostende voor lange tijd geblesseerd raakte, werd vervangen door Rassoul. Söder en Benchaib moesten genoegen nemen met een plaats op de bank. Daardoor mochten Terki en Ticinovic mee naar de aftrap. Laatstgenoemde is van origine een rechtsachter, maar schoof in de Luminus Arena een rij op.

Peter Maes was te gast bij zijn ex-club. Foto: JEFFREY GAENS

Genk zocht vanaf het eerste fluitsignaal de rechthoek van Lokeren op, maar ontwikkelde geen verschroeiend tempo. Bovendien hielden de Waaslanders de ruimtes klein, waardoor de thuisploeg er niet in slaagde om met de korte combinatie in de buurt van Verhulst op te duiken. Omdat ook de bezoekers op offensief vlak weinig klaarmaakten, was de eerste helft niet bepaald opwindend.

Blessure Samatta

Pozuelo en zijn ploegmaats probeerden na het kwartier de druk op te voeren, maar het was Lokeren dat voor het eerste gevaar zorgde. Kehli dwong Vukovic met een kopbal tot een uitstekende redding. Verhulst moest pas na ruim een halfuur in actie komen. Op een poging van Ingvartsen bracht hij redding met de vuist. Dat deed weinig af van de vaststelling dat het tempo van Genk gewoon niet hoog genoeg lag om de organisatie van Lokeren te ontwrichten.

Foto: BELGA

Met dit soort voetbal gaan de Limburgers het gekrompen supportersbestand nooit meer op het peil van de periode De Bruyne-Courtois-Vossen krijgen. Net voor de pauze voerde Albert Stuivenberg noodgedwongen een wissel door. Samatta verstapte zich, bleef liggen en werd naar de kant gedragen. Hij werd vervangen door Karelis, die in Kortrijk bij zijn wederoptreden een penalty miste.

Ontsnapt

Direct na de pauze ontsnapte Genk aan een tegendoelpunt. Na een opwippertje van De Sutter schoot Kehli vanuit een weliswaar kleine, maar zeker niet onmogelijke hoek voorlangs. Even later moest Vukovic in de trapeze om een degelijke kopbal van De Sutter uit het doelvlak te ranselen. Te oordelen naar het gefluit op de tribunes, konden de supporters van Genk dat niet appreciëren.

Foto: BELGA

Oorzakelijk verband of niet, na die fase kwam er bij blauw-wit eindelijk vaart in de aanvalsacties. Eén daarvan resulteerde in een uitstekende kans voor Karelis, maar de Griek knalde over. Met het verstrijken van de minuten werd de druk op Racing steeds groter. Wie Play-off 1 ambieert, moet thuis winnen tegen Lokeren.

Skulason

In de slotfase zette Genk alle zeilen bij om de drie punten thuis te houden. In het doelgebied van Verhulst vielen nog heel wat hete standjes te noteren, maar ei zo na pleegde Lokeren een hold-up. Vukovic moest alles uit de kast halen om een poging van de opgerukte Skulason uit zijn doel te ranselen. De teleurstelling was groot bij Genk. Er kon de spelers zeker geen gebrek aan overgave aangewreven worden, maar de vraag is of dit Genk wel genoeg killerinstinct heeft om zijn ambities waar te maken.