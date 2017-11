Charleroi nadert op leider Club Brugge, Antwerp laat het afweten voor eigen volk

Antwerp lijkt bovenaan de rol te moeten lossen: na twee gelijke spelen en een nederlaag ging The Great Old nu ook voor eigen volk onderuit tegen Charleroi: 1-3. Man-in-vorm Cristian Benavente scoorde twee keer voor de bezoekers, die zo tot op vijf punten van leider Club Brugge komen. Blauw-zwart speelt om 18u wel nog de topper in Anderlecht. Antwerp kon op de eigen Bosuil nooit aanspraak maken op de zege en bleef gefrustreerd achter.

Een emotioneel moment voor de wedstrijd, toen Joël Lobanzo werd herdacht. De 17-jarige jeugdspeler van Antwerp kwam deze week om het leven nadat hij op training een hartstilstand kreeg. De U19 van Antwerp en de familie van Lobanzo vatte voor de aftrap post rond de middencirkel, terwijl de supporters “You’ll Never Walk Alone” inzetten. Ook bij de fans van Charleroi hing een spandoek voor de overleden speler: er heerste een emotionele sfeer op de Bosuil.

Foto: Photo News

Bij Antwerp kreeg Ardaiz, die vorige week scoorde in Moeskroen, zijn allereerste basisplek van coach Bölöni waardoor Ivo Rodrigues naar de bank verhuisde. Owusu bleef staan, Yatabare zat op de bank en Faris Haroun was geschorst. Bij de bezoekers koos coach Mazzu voor hetzelfde elftal dat vorige week Gent in bedwang hield.

Cristian Benavente is de man in vorm bij Charleroi en liet dat meteen blijken. De Peruviaanse Spanjaard opende na tien minuten de score bij de eerste doelkans: Baby kreeg de bal op links en speelde Benavente perfect aan: 0-1

Foto: BELGA

De 18-jarige Ardaiz bedankte echter het vertrouwen van Antwerp-coach Laszlo Bölöni met de gelijkmaker in de 17e minuut. Een hoge bal van Hairemans werd door Martos, onder druk van Owusu, verkeerd beoordeeld en de verdediger van Charleroi trapte de bal recht in de voeten van de 18-jarige Ardaiz, die niet twijfelde: 1-1.

Foto: BELGA

Nog voor het halfuur werd er nog een derde keer gescoord: Lukebakio onderschepte de bal en verschalkte de Antwerpse verdediging met een fraai overstapje en een heerlijke steekpass, waardoor Benavente koelbloedig kon afwerken: 1-2 voor Charleroi!

De wedstrijd lag ook enkele minuten stil na het tweede doelpunt van Benavente: enkele Antwerp-supporters lieten zich immers van hun slechtste kant zien en gooiden een blik van rookbommen richting de Charleroi-spelers. Doelpuntenmaker Benavente werd vol op de schouder geraakt door het projectiel...

Foto: Photo News

Nadien werd de wedstrijd afgewerkt in een bitsige sfeer maar voor rust werd er niet meer gescoord.

Bölöni gooit systeem om

Bölöni greep in na een zwakke eerste helft en gooide het systeem van de ploeg compleet om: centrale middenvelders Hairemans en Corryn werdeb gewissel, Yatabaré werd de enige centrale middenvelder terwijl Ivo Rodrigues voor meer aanvallende impulsen moest zorgen.

Rodrigues zorgde aanvankelijk ook voor dreiging maar Charleroi kon zijn geliefkoosd spelletje spelen en was het gevaarlijkst op de counter, doelman Bolat voorkwam echter (toen nog) een derde tegengoal. Aan de overkant ging Penneteau goed plat vlak voor de neus van de aanstormende Van Damme. Maar kansen kon de thuisploeg niet creëren en de bezoekers bleven de betere ploeg. Baby knalde van dichtbij nog over maar Lukebakio besliste de partij toen hij een voorzet van Rezaei via het dijbeen van Borges voorbij Bolat ranselde: 1-3.

Foto: Photo News

Antwerp bleef zoeken naar een tweede doelpunt maar kwam amper in de buurt van het doel van Penneteau, laat staan dat er kansen werden gecreëerd.

Antwerp dreigt zo uit de top-zes te zakken, als Zulte Waregem later vandaag kan winnen in Oostende springt Essevee immers haasje-over. Charleroi blijft tweede en nadert voor de topper in Anderlecht tot op vijf punten van leider Club Brugge.

