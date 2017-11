Sterk Waasland-Beveren rekent af met Moeskroen en duikt top zes binnen

Waasland-Beveren blijft uitzicht houden op play-off I. De Waaslanders speelden in eigen huis een knappe wedstrijd tegen rechtstreekse concurrent Moeskroen en kwamen zelden in de problemen: Morioka en Opoku zorgden voor de 2-0 eindstand. Waasland-Beveren katapulteert zichzelf zo opnieuw de top zes binnen. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

De wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Moeskroen was er eentje tussen twee revelaties van dit seizoen. Waasland-Beveren-trainer Philippe Clement kon opnieuw beroep doen op rechtsachter Laurent Jans na een blessure aan de knie, Schryvers verdween naar de bank. Bij Moeskroen keerde Nkaka terug uit schorsing en kwamen Awoniyi en Olinga opnieuw in de ploeg.

Over de eerste 25 minuten kunnen we eigenlijk vrij kort zijn. Beide ploegen hielden elkaar broederlijk in evenwicht waardoor we weinig tot geen uitgespeelde kansen te zien kregen, al toonde Waasland-Beveren zich iets dreigender. Net als vorige week begon Ampomah – kersvers Ghanees internationaal – bedrijvig aan de wedstrijd. Bailly moest na amper drie minuten al gepast ingrijpen. Aan de overkant kwam Bolingi een teen te kort op een lage schuiver van Olinga na knullig balverlies van Angban.

Morioka breekt de ban

Na 25 minuten vond Waasland-Beveren dan toch het gaatje. Demir profiteerde van onoplettendheid bij de Henegouwers en schilderde een perfecte voorzet op het hoofd van Morioka. De Japanse smaakmaker knikte zijn zevende doelpunt van het seizoen overhoeks tegen de netten. De wedstrijd brak plots open en het ging snel op en neer. Nog geen minuut na het openingsdoelpunt maakte Moeskroen ei zo na gelijk na gestuntel in de Beverse defensie. Doelman Roef reageerde attent. Meteen daarna slalomde Ampomah de bezoekende defensie op een hoopje, maar zijn afstandspoging zoefde nipt naast het doel.

Foto: Isosport

Boljevic toonde zich vlak na rust erg gretig. Eerst moest Bailly redding brengen op zijn pegel. Even later ging hij neer in de zestien na een klein duwtje in de rug. Ref Put legde, zelfs na overleg met de videoref, de bal niet op de stip. Ongeloof bij de Beverse bank. Moeskroen prikte af en toe, maar de thuisploeg kon rekenen op een sterke doelman Roef.

Counter uit het boekje

Net wanneer je dacht dat Moeskroen zich opnieuw in de wedstrijd ging knoppen, verdubbelde Waasland-Beveren de voorsprong na een vlijmscherpe counter. Demir stak het hele veld over en bediende Ampomah na een mooi een-tweetje met Boljevic op zijn wenken. Een counter uit het boekje. Het 31ste competitiedoelpunt van de Waaslanders. De thuisploeg speelde de wedstrijd volwassen uit. Bailly voorkwam zelfs erger na een uitstekende parade op een schot van Seck. Moeskroen was zelfs geen eerredder gegund. De vrije trap van Govea spatte uiteen op de doelpaal.

Foto: Isosport

Waasland-Beveren springt dankzij deze overwinning over Moeskroen in het algemeen klassement en duikt zelf opnieuw de top zes binnen. Moeskroen kon nu al zes wedstrijden op rij niet meer winnen en tuimelt uit de top zes.

